Trumpék kitoloncolnák az álmodozókat

Eltörölte a Trump-kormány a fiatal illegális bevándorlók kitoloncolásának felfüggesztéséről szóló programot, amit még Barack Obama vezetett be – a döntés arra a mintegy nyolcszázezer, többségében latin ajkú fiatalra vonatkozik, akiket illegálisan bevándorló szüleik vittek magukkal az Egyesült Államokba. Barack Obama, elnökként megengedte nekik, hogy ha dolgozni vagy tanulni akarnak, akkor az országban maradhatnak.

Hatályon kívül helyezi az illegális bevándorlókat védő, úgynevezett DACA-programot az amerikai kormány.

„Annak érdekében, hogy jogszerű bevándorlási rendszerünk legyen, ami a nemzeti érdekeket szolgálja, nem fogadhatunk be mindenkit, aki ide akar jönni. Ez ilyen egyszerű. Az már a nyitott határ politikája lenne, amit az amerikai polgárok helyesen visszautasítottak. Ezért a nemzetnek meg kell határoznia és be kell tartania, hány migránst enged be évente, vagyis nem fogadhatunk be mindenkit. Ez nem jelenti azt, hogy ők rossz emberek lennének, vagy az országunk nem tiszteli őket, vagy elutasítja őket bármilyen módon” – mondta Jeff Session igazságügyi miniszter.

A DACA a kiutasítástól védte azt a mintegy 800 ezer, többségében mexikói és spanyol ajkú fiatalt, akit illegális bevándorlóként érkező szüleik hoztak az Egyesült Államokba. Az igazságügyi miniszter nem jelölt meg határidőt a DACA-program visszavonásának végrehajtásához.

„Nagyon kedvelem azokat a srácokat, akikről beszélünk. Nagyon szeretem őket. Az emberek gyerekekre gondolnak, de igazából ők fiatal felnőttek. Nagyon kedvelem ezeket az embereket. És remélem, hogy a Kongresszus képes lesz arra, hogy segítsen nekik és helyesen tegye azt. És elmondhatom, miután beszéltem a Kongresszus tagjaival, hogy tenni akarnak valamit és jót akarnak tenni. Tényleg nincs más választásunk. Tennünk kell valamit. Úgy vélem, hosszú távon nagyon jól fog működni és ez lesz a helyes megoldás” – ködösített Donald Trump, amerikai elnök.

A demokraták szerint a tervezett döntés a programban részt vevő úgynevezett álmodozókat, vagyis azokat a fiatalokat érinti a legrosszabbul, akik nem saját akaratukból érkeztek az Egyesült Államokba évekkel ezelőtt.

„Az elnök kihúzza a szőnyeget a fiatal szomszédaink alól. Ez embertelen, lelketlen és valóban elpusztítja az amerikai álmot. Ezeket az álmodozókat okkal nevezzük álmodozónak. Nem a saját hibájukból jöttek ide. Üzleteket csinálnak, egyetemre járnak, középiskolában érettségiznek és jó munkaerőkké válnak. Helytelen elvenni tőlük ezeket az álmokat. Hallgattam Session miniszter urat, és megdöbbentem. Nem tud különbséget tenni. Azt gondolta, hogy az álmodozók egy fajta banda vagy ilyesmi. Folyamatosan bandákról és terroristákról beszélt. Az álmodozók olyan emberek, akik az államunkat, az országunkat építik” – fejtette ki Jay Inslee, demokrata szenátor.

Nem csak a demokraták, de néhány fajsúlyosabb republikánus politikus is elítéli a tervezett döntést. John McCain arizonai szenátor, korábbi elnökjelölt szerint a döntés a bevándorlási politika rossz megközelítése. Félnek a következményektől a programban részt vevő fiatalok is.

Barack Obama korábbi elnök kegyetlennek, önsorsrontónak és rossznak nevezte a Trump-kormány tervezett döntését. A mexikói külügyminisztérium nyilatkozatban fejezte ki mély aggodalmát a döntés és az ennek nyomán kialakuló vélelmezett bizonytalanság miatt. A nyilatkozatban a minisztérium leszögezte: Mexikó erősíti majd erőfeszítéseit, hogy jogi, konzuli segítséget nyújtson a DACA visszavonásával érintett mexikói gyökerű fiataloknak. Mindemellett a mexikói kormány tárt karokkal várja a visszatérő fiatalokat, és munkát, hitel- és oktatási programokat biztosít majd nekik. A Trump adminisztráció által tervezett döntés ellen Egyesült Államok szerte tüntettek.