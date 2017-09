Trump visszakozhat a kilépéstől

Nem biztos, hogy az Egyesült Államok kilép a párizsi klímaegyezményből - jelentette ki az amerikai külügyminiszter.

Rex Tillerson szerint Trump elnök kész megkeresni a feltételeket, amelyek esetén az USA tartaná magát a nemzetközi megállapodáshoz. Washington azonban továbbra is aránytalannak tartja az egyezményben rögzített károsanyag-kibocsátási célokat, és olyan feltételeket akar, amelyek figyelembe veszik az amerikai gazdasági érdekeket. Trump a választási kampányban ígérte meg, hogy kivonul a megállapodásból, és júniusban be is jelentette az egyezmény felmondását.

