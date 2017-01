Trump utasítására: nincs olyan, hogy klímaváltozás

Már a nemzeti környezetvédelmi intézetnek is tagadnia kellene a klímaváltozást, Donald Trump kabinetje ugyanis erre adott utasítást. Az amerikai elnök korábban többször is kijelentette, hogy nem hisz a jelenségben. Azt viszont fenntartja Trump, hogy akár 5 millióan is illegálisan szavazhattak a novemberi elnökválasztáson – de az erről szóló bizonyítékokat nem hajlandó bemutatni.