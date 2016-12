Trump növelné az USA atomarzenálját

Tovább bővítené atomarzenálját az Egyesült Államok megválasztott elnöke. Olaszország elfelejtett szólni a többi tagállamnak, hogy ismerik a berlini kamionos merénylőt.

Az amerikai atomarzenál kibővítését tartja szükségesnek Donald Trump megválasztott elnök – írja a The Washington Post. Trump szerint az Egyesült Államoknak meg kell erősítenie és ki kell terjesztenie nukleáris képességeit, amíg a világ jobb belátásra nem tér az atomfegyverkezés területén. Trump már az idei elnökválasztási kampányban állást foglalt amellett, hogy tovább kell fejleszteni az amerikai védelmi képességeket, és egy ízben arról is elmélkedett, hogy a világ biztonságosabb lenne, ha néhány további ország, például Japán vagy Dél-Korea is rendelkezne atomfegyverrel.

A német sajtó: Olaszország ismerte Amrit, mégsem jelezte – címmel közöl írást az olasz Il Giornale. Az olasz lap a Der Spiegelre hivatkozva azt írja: hogy Rómának jeleznie kellett volna a schengeni mechanizmus riasztási rendszerén belül, hogy az illegálisan Olaszországba érkezett tunéziai Amri letöltötte börtönbüntetését és szabadlábra került. A férfit 2015 májusában engedték ki a palermói börtönből. Júniusban már Németországban volt. A lap ezután felsorolja, hogy hány európai nagyvárosokban támadást elkövető terroristának volt szoros kapcsolata Olaszországgal.

A metilalkohol mellett egy eddig azonosítatlan szer is okozott halált az irkutszki tömeges alkoholmérgezés során, amelynek eddig 72 áldozata van. A The Moscow Times beszámolója szerint a mérgezést egy galagonya elnevezésű, 93 százalékban szeszalapú fürdő-testápoló elfogyasztása okozta, amelyet az illegális gyártás során etilalkohol helyett metilalkoholból készítettek. A történtek miatt betiltották a metilalkoholt tartalmazó és a potenciálisan veszélyes szesztartalmú készítményeket. Vlagyimir Putyin elnök szerdán arra utasította az orosz kormányt, hogy szigorítsa meg a 25 százaléknál magasabb alkoholtartalmú italok, kozmetikumok és más folyadékok, valamint az etanol tartalmú gyógyszerek gyártására és árusítására vonatkozó előírásokat.