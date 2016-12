Trump nevét írták be a legtöbben a Google keresőjébe

Donald Trump volt a legkeresettebb személy az interneten 2016-ban – írja a Time magazin internetes oldalán.

A cikk szerint a világon összesen 88 országban, köztük Magyarországon is a megválasztott amerikai elnök nevét írták be a legtöbben a Google keresőjébe. Ez igaz az európai országok többségére is. Franciaország kivétel, ott Trump helyett Céline Dion kanadai énekesre voltak a leginkább kíváncsiak az emberek.

