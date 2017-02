Trump nem adja fel, végigvinné bevándorlást korlátozó ígéretét

Újra próbálkozhat a bevándorlás szigorításával az amerikai elnök. Donald Trump várhatóan a jövő hét első felében nyújt be ismét egy javaslatot. Trump január végén adott ki elnöki rendeletet, amivel hét muszlim többségű ország állampolgárainak megtiltotta az Egyesült Államokba utazást. A rendelet végrehajtását egy nappal később felfüggesztette egy amerikai bíróság. A korlátozás miatt világszerte tiltakozóakciók kezdődtek.

Több út is nyitva áll az amerikai elnök előtt, hogy mégis végigvigye a bevándorlást korlátozó ígéretét – egy jogvédelemmel és felülvizsgálattal foglalkozó alapítvány vezetője szerint.

hirdetés

„Több lehetősége is van. Nyilvánvalóan fellebbezhet az ítéletet meghozó IX. kerülethez, ha akar, vagy sürgősségi fellebbezést nyújthat be az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához. Dönthet úgy, hogy inkább visszamegy a seattle-i bíróhoz, és perre viszi az ügyet. De azt is megteheti, hogy új elnöki rendeletet ad ki, ami figyelembe veszi azokat a pontokat, amiket a bíróság kifogásolt” – fejtett ki John Malcolm, a Heritage Alapítvány igazgatója. A szakértő azt is hozzátette: a kifogásolt pontok közül a zöldkártya-tulajdonosokra, illetve a már Amerikában tartózkodókra vonatkozó rendelkezések változhatnak.

Valószínűleg az új rendelet lehetőségével él majd Donald Trump. Az elnök a japán miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy az új fejleményekre már valószínűleg néhány napon belül számítani lehet.

„Biztonságban akarjuk tudni az országunkat, és mindent megteszünk, hogy ezt biztosítsuk. Volt egy döntésünk, amivel úgy gondoltuk, sikerrel járhatunk, és amihez nem kellene ennyi időnek eltelnie, mert a biztonság az egyik fő oka annak, hogy ma itt állhatok. Ez az ország biztonsága, és a szavazók többsége úgy gondolta, hogy ezt én adhatom meg az országunknak. Ezért valamit nagyon gyorsan fogunk tenni, hogy a nemzetbiztonság helyreálljon, már a jövő hét elején. Végigvisszük a teljes bírósági folyamatot, hogy ez az ügy a lehető legkisebb késedelmet szenvedje el” – jelentette ki Donald Trump, aki később azt is hozzátette, hogy az új rendelet valószínűleg nem vonatkozik majd a zöldkártyával rendelkezőkre.

Más szakértők szerint azonban nem ez a megoldás. „Ha a kormányzat átírja a rendeletet, de csak simán kihagyja belőle a zöldkártyával rendelkezőket, akikre »törvényes állandó lakosokként« hivatkoznak, az még nem oldja meg a dolgot. A probléma gyökere a diszkrimináció, és bármilyen rendelet, ami diszkriminálja a muszlimokat, akár csak utalással, akár világosan kimondva, az jogellenessé teszi a rendeletet, függetlenül attól, hogy kimaradnak belőle a zöldkártyások” – mondta Lee Gelernt, az Amerikai Polgárjogi Unió nevű jogvédő szervezet bevándorlásügyi programigazgatója.

hirdetés

Trump január végén kiadott rendeletével megtiltotta az Egyesült Államokba való beutazást hét, többségében muszlim ország állampolgárainak. A rendelet káoszt okozott a repülőtereken és az amerikai külképviseleteken, Amerika- és világszerte tiltakoztak az elnök döntése ellen. A rendeletet egy nappal később felfüggesztette a bíróság, az elnöki hivatal fellebbezését pedig elutasították.