Trump: Mióta elnök vagyok, az emberek egyre boldogabbak

Egy meg nem történt terrortámadással próbálta igazolni a bevándorlás-ellenes intézkedéseket Donald Trump. Az amerikai elnök beiktatása óta már másodszor beszélt olyan támadásról, ami nem is történt meg. Ezúttal azt mondta, hogy péntek éjjel Svédországban volt merénylet. Trump Floridában tartott beszédet, és ismét a sajtót kritizálta, ami szerinte szándékosan elhallgatja az olyan valódi híreket, mint amilyen a svéd támadás volt.

Hiába iktatták be egy hónapja, Donald Trump még mindig kampányol. Floridában szónokolt a szavazóinak, mondandója lényege a sajtó gyalázása volt. Trump a jobboldali Fox News kivételével minden nagy amerikai adót álhírterjesztőnek nevezett és azt hangoztatta, hogy az újságírók a liberális politikus-elit fizetett ügynökei.

„Nem fogjuk engedni, hogy az álhírgyártók mondják meg, mit kell tennünk, hogyan kell élnünk és mit kell hinnünk. Szabad és független nép vagyunk” – jelentette ki az amerikai elnök, Donald Trump.

Trump szerint mióta ő az elnök, az amerikaiak egyre boldogabbak, csak a sajtó hazudik erről is.

„Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Abraham Lincoln és más nagy elnökeink is harcoltak a sajtóval életük során. Nem fogom szó nélkül hagyni, ha a média hazudik az embereknek. Mindent megteszek azért, hogy felelősségre legyenek vonva” – így az USA elnöke.

Trump azért se kedveli a sajtót, mert következetesen szembesítik a hazugságaival. Egy ilyen álhírt, vagy ahogy Trump hívja, "alternatív igazságot", Floridában is lelepleztek. Trump olyan terrortámadással védte az amerikai beutazási törvény szigorítását, ami meg se történt.

„Biztonságot kell teremteni az országunkban. Nézzék meg, mi történik a világban. Nézzék meg, mi történt Németországban év végén. Vagy hogy mi történt tegnap este Svédországban?! Pont Svédországban, ahol annyi migránst fogadtak be. Aztán most szembesülnek azzal, amivel soha nem is gondolták volna” - érvelt Trump.

Utólag összerakva a képet, Trump valószínűleg egy a Fox Newson látott, az európai migrációról szóló dokumentumfilmet értett félre. Az elnök másodszor fut bele hasonló hibába: januárban stábjának egyik tagja hivatkozott egy olyan amerikai mészárlásra, amiről kiderült, hogy nem is halt meg benne senki.