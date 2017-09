Trump: Megbánja még Észak-Korea

Hidrogénbombával hajtott végre kísérleti robbantást Észak-Korea - a történtekről a kommunista állam televíziója számolt be, nem sokkal azután, hogy a térség több országa is eddig még nem tapasztalt erejű földrengést mért a térségben.Dél Korea élesen elítélte a történteket - Szöul szomszédja teljes elszigetelését várja az ENSZ-től, Moszkva tárgyalásokat sürget, a francia államfő szerint újabb phenjani provokáció történt.

Fejnan utcáin ünnepelték a munkások a sikeres nukleáris tesztet. Észak-Korea azt állítja: hidrogén bombát robbantottak. Ezt nem lehet igazolni, de tény, hogy a detonáció megfelelt egy 6,3-as erősségű földrengésnek.

„Büszkén ünneplem, hogy én is annak a népnek lehetek a tagja, amit nagyszerű és tiszteletreméltó vezetőnk, Kim Dzsong Un vezet” – az észak-koreai fővárosban csak azok élhetnek, akiket az állam megfelelőnek ítélt, így az utca embere is el tudja mondani a párt véleményét.

„Nagy büszkeséget érzek, hogy az atomtölteteink ilyen nagy fejlődésen mentek keresztül. Lenyűgöző, milyen messzire eljutott ez a technológia és mennyit fejlődtek az országunk képességei” – így egy másik lakos.

Az észak-koreai vezetés azt állítja: a bombát nagy hatótávolságú rakétára is fel tudják tenni. Még fotókat is kiadtak, ahogy ezt a folyamatot Kim Dzsong un megtekinti. Ilyen rakétákat teszteltek idén többször, legutóbb egy hete, amikor átlőttek vele Japán felett. Ezzel fenyegették az Amerikához tartozó Guámot is. Azokra a tesztekre nemzetközi gazdasági szankció volt a válasz, ez várható most is. Donald Trump szokásához híven a twitteren reagált: azt írta, Észak-Korea megbánja még a gonosz fenyegetéseit.

„Tisztában vagyunk vele, hogy a katonai megoldás nem járható út. A dél-koreai főváros, Szöul csak néhány kilométerre van az észak-koreai határtól. A világ egyik legnagyobb hadserege még hagyományos fegyverekkel is komoly károkat tudna itt okozni, ehhez még atomfegyver se kell. Mi ezért továbbra is a diplomáciai megoldásban hiszünk. Kínának köszönhető az észak-koreai külkereskedelem 90 százaléka, tehát ők képesek nyomást gyakorolni. Azt is tudjuk, hogy Észak-Koreának legfeljebb fél évre elég olajtartaléka van, ezen keresztül is lehet nyomást gyakorolni” - üzente a brit külügyminiszter.

Észak-Koreának az elrettentés miatt kell atomfegyver. A kölcsönös elpusztítás elve miatt ugyanis így az Egyesült Államok se fogja soha megtámadni Észak-Koreát, a rezsim tehát biztonságban van.

„Észak-Korea folyamatosan a rezsim legitimációját, biztonsági garanciákat szeretne kapni az Egyesült Államoktól. Úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok tárgyalókészségét ilyen erődemonstrációkkal tudja kierőszakolni. Észak-Korea pont ezekkel akarja ellehetetleníteni azt az alternatívát, hogy az Egyesült Államok úgy gondolja, hogy egy katonai manőverrel, mint Szaddam Husszein irakja, vagy a Szíria elleni büntetőintézkedések esetében, tehát hogy egy katonai manővert indítsanak Észak-Korea ellen, ezt el akarják kerülni az észak-koreaiak” – vélte az ELTE tanszékvezetője.

Az észak-koreai rezsimet megdönteni se lehet, nincs ellenzék, ami átvenné a hatalmat. A háború népvándorlást indítana el, amit Kína és Dél-Korea se akar. Észak- és Dél-Korea között pedig 25-ször nagyobb a gazdasági különbség, mint Kelet- és Nyugat-Németország között volt, így az országegyesítés is lehetetlen.