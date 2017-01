Trump lecseréli az amerikai hírszerzés vezetőjét

Megromlott Donald Trump kapcsolata az amerikai hírszerzéssel. Hazatért Koszovóba az Iszlám Állam albán hóhéra.

Az új amerikai elnök meneszti az amerikai Nemzeti Hírszerzési Igazgatót – írta a Washington Post. A lap szerint a James Clapper leváltására vonatkozó bejelentés azután jelentek meg, hogy megromlott Donald Trump kapcsolata a hírszerzéssel, amely szerint Oroszország beavatkozott az amerikai elnökválasztási kampányba. Az új hírszerzési igazgató Dan Coats lesz, aki indianai szenátor volt, a kétezres évek elején pedig amerikai nagykövetként dolgozott Németországban.

Az Iszlám Állam kivégzőosztagának albán származású tagja hazatért Koszovóba – írja a belgrádi Blic című napilap. Lavdrim Muhaxheriről azt hitték, hogy életét vesztette a harctéren, amíg az olasz sajtó nem számolt be visszatéréséről az olasz titkosszolgálatokra hivatkozva. A Blic meg nem nevezett szerb illetékeseket idézve megjegyzi, hogy az Iszlám Állam koszovói albán hóhéra nem is nagyon titkolja hazatérését, többször is látták gnjilanei és prizreni kávéházakban. A Daily Mirror nemrég számolt be arról, hogy az Abu Abdullah al Kosova néven is ismert terrorista Aleppó eleste után jelent meg a Balkánon.

Piros figyelmeztetést vezettek be Horvátország sok részében a rendkívüli hideg és szeles időjárás miatt. A horvát meteorológusok szerint a hőmérséklet akár –20 fokra is süllyedhet a hétvégén. A piros figyelmeztetést az Isztria-félszigetre, a Kvarner-szigetekre és a Velebit hegység térségére adták ki, ahol a bórának nevezett szél elérheti a 95 kilométeres sebességet, akár 185 kilométeres erősségű lökésekkel. A bóra északi szél Horvátországban, és a szárazföld felől fúj a tenger irányába.

