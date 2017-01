Trump kiadta az ukázt: indulhat a fal

Megosztás KaG, 2017. január 25., szerda 21:50

Megépíti a falat a mexikói határra Donald Trump. Az amerikai elnök már alá is írta az erről szóló rendeletet. Úgy fogalmazott: a mexikói határon válsághelyzet van, és egy nemzet nem nemzet, ha nincsenek határai. Közben Trump azt is bejelentette, hogy vizsgálatot indít az állítólagos választási csalások ügyében, annak ellenére, hogy saját pártja is lebeszélné erről.