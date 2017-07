Trump Jr.: Nincs gond az orosz találkozóval

Donald Trump fia szerint semmi szabálytalanság nem volt abban, hogy megpróbált információkhoz jutni Hillary Clintonnal kapcsolatban a tavalyi kampány során, és ezért találkozott egy orosz ügyvédnővel. A tanácskozáson Trump akkori kampányfőnöke is részt vett, akit később épp az orosz kapcsolatai miatt váltottak le. A vizsgálatok szerint az oroszok célja az lehetett, hogy az új amerikai kormány feloldja a Krím elfoglalása miatt hozott szankciókat.

Donald Trump fia, Donald Trump Junior a republikánusok elnökjelölt-választó nagygyűlést követően találkozott egy orosz ügyvédnővel, hogy apja demokrata ellenfeléről, Hillary Clintonról szerezzen terhelő információkat. A találkozón Trump veje, Jared Kushner és egy másik bizalmas, Paul Manafort, Trump kampányfőnöke kíséretében jelent meg az fjabb Donald Trump.

„Az orosz kormány azt állítja: semmit nem tud az ügyvédnőről. Az ügyvédnő is tagadja, hogy összekötő volt a Kreml és Donald Trump között” - foglalta össze a fejleményeket a cnn moszkvai szakértője.

Az amerikai sajtó emlékeztet: a diplomaták körül dolgozó nőkről többnyire ki szokott derülni, hogy kémek. Így volt ez a 2010-ben lebuktatott Anna Chapman esetében is, a fiatal nő New York-ban kémkedett az oroszoknak. Az ifjabb Trump nem talál kivetnivalót a találkozóban, szerinte a nagypolitika velejárója, hogy a felek nem válogatnak az eszközökben, amikor információkat gyűjtenek egymásról. Apjának két bizalmasa is belebukott abba, hogy titokban oroszokkal találkozott. Az ifjabb Donald Trump-nak politikai veszítenivalója nincs, politikai szerepet nem tölt be, hivatalosan apja üzleti vállalkozásait viszi.

„Mindenki, aki indult már választáson, tudja, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni. Valószínűleg én is ugyanezt csináltam volna, ha valaki, aki egyébként nem is az orosz kormány képviselője, hanem egy magánember, azt mondja, hogy információja van a riválisomról” - mondta egy republikánus szenátor, Ted Yoho.

A szenátus vizsgálatot kezdeményezett az ügyben. Trump junior azt mondja, elmegy a meghallgatásra.

„Újra és újra azt látjuk a választás óta, hogy Trump valamelyik embere véletlenül pont elfelejtette, hogy oroszokkal találkozott, aztán amikor szembesítik őket a bizonyítékokkal, hirtelen mégis eszükbe jutEz sok esetben nemzetbiztonsági veszélyt is rejthet” - kommentálta Mark Warner, ellenzéki szenátor.

Az idősebb Donald Trump, tehát az amerikai elnök ellen három nyomozás folyik az orosz kapcsolatok miatt. Az FBI szerint tény, hogy az orosz titkosszolgálat legalább húsz államban beavatkozott a választás menetébe és az is kétségtelen, hogy ők törték fel a demokraták szervereit, ahonnan a Clintont lejárató ügyek származtak. Ha kiderül, hogy Trump tudott a visszaélésekről, akkor alkotmányos felelősségire vonási eljárás indul ellene. Hacsak le nem mond, mint anno Nixon, hasonló helyzetben.