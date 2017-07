Donald Trump fia tárgyalt az oroszokkal tavaly arról, hogy miként lehetne lejáratni az elnökválasztás előtt a rivális jelöltet, Hillay Clintont.

A The New York Times szerint egy orosz ügyvédnő fogadta Trumpékat tavaly júniusban, de ekkor még érdemi információkat nem osztottak meg Clintonnal kapcsolatban. A találkozót Trump azóta leváltott tanácsadója hozta össze, aki korábban ukrán és orosz oligarchákkal is kapcsolatban állt.

