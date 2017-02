Trump falat emel a mexikóiak ellen, de azért segítene is nekik

Segítséget ajánlott az amerikai elnök Mexikónak a drogkartellek elleni harcban. Egy tévéinterjúban azt is mondta, hogy kormánya felülvizsgálja a Mexikóval és Kanadával kötött Észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezményt.

Ha kell, katonákat küld Mexikóba az amerikai elnök a kábítószerbandák felszámolására – ismételte meg korábbi ajánlatát a republikánusokhoz közel álló Fox News televíziónak adott interjújában Donald Trump. Szerinte Mexikó nem képes megbirkózni a kábítószer jelentette kihívással, szüksége lehet az amerikai támogatásra.

hirdetés

„Természetesen segítséget ajánlottam nekik a drogkartellek kiveréséhez, mert problémát jelentenek. Ne felejtsék el, hogy az országunkban tevékenykednek ezek a kartellek, és megmérgezik a fiataljainkat. Segítek a kartellekkel szemben, ha kell” – mondta Donald Trump.

Az elnök közölte azt is, hogy kormánya felülvizsgálja a Mexikóval és Kanadával kötött Észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezményt.

Az Iszlám Államról is beszélt Trump. Az elnök az előző kormányt hibáztatta a terrorszervezet megerősödéséért. „Mindig mondta, hogy vegyük el az olajat. Ha elvettük volna az olajat, nem lenne Iszlám Állam, mert az üzemanyagot a növekedésükre használja fel” – jelentette ki.

Közben tovább tart a jogi vita Trump beutazási tilalmi rendeletéről. Az igazságügyi minisztérium kitart a tilalom bevezetése mellett, mondván nemzetbiztonsági kérdésben az elnöknek joga van ilyen súlyú döntést hozni. Vitatják az ügyben született bírói ítéletet, amely hatályon kívül helyezte a hét országból érkezőkkel szembeni lépést. Az ügyben illetékes bírói testület kedden kezdi meg az érdemi munkát.

Az amerikai elnök a radikális iszlám terrorizmussal indokolja a tilalmat. A témában katonák előtt mondott beszédében ismét nekiment a sajtónak. „A radikális muszlim terroristák le akarnak csapni országunkra, ahogy szeptember 11-én tették, és ahogy tették Bostontól Orlandón át San Bernardinóig, sőt egész Európáig. Láthatták, mi történt Párizsban és Nizzában, de elértek oda, hogy nem is tudósítanak erről – sok esetben a nagyon tisztességtelen sajtó nem akar tudósítani erről” – nyilatkozta Trump.

Bírálta azokat a tagállamokat is, amelyek az elnöki rendelet elleni tiltakozásul menedékállammá akarják nyilvánítani magukat. Még a szövetségi támogatás megvonását is kilátásba helyezte erre az esetre.

hirdetés

Hétfő este New York állam képviselőháza megszavazta azt az indítványt, hogy az egész állam fogadjon be menekülteket. A javaslatról még a helyi szenátusnak is döntenie kell.