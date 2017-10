Trump: „Én találtam fel a kamu szót”

Hillary Clinton magát okolja Donald Trump győzelméért, a visszafordított menedékkérőkről közölt riportot a Foreign Policy.

Hillary Clinton magát okolja Donald Trump győzelméért - írja weboldalán a Sunday Times. A volt first lady és demokrata elnökjelölt a brit lapnak adott interjújában kifejti, hogy a brexit-népszavazás is intő jel volt, ami utalt arra, hogy ez a politikai klíma akár Trump győzelmét is hozhatja, de nem vette észre a figyelmeztetést. Hozzátette, hogy nagyon alkalmasnak tartotta magát az elnöki posztra ezért nem is gondolta, hogy veszíthet.

Donald Trump azt állítja, hogy ő találta fel azt a szót, hogy kamu - az amerikai elnök ezzel egy katolikus újságnak adott interjújában dicsekedett. Trump azt mondta, lehet, hogy mások is használták előtte, de ő nem vette észre. Trump elnökjelöltként és elnökként is rendszeresen használja a fake news, vagyis kamu hírek kifejezést az ellenzéki média lejáratására.

A visszafordított menedékkérőkről közölt riportot a Foreign policy. A külpolitikai portál a többi között egy 24 éves szenegáli migráns történtetét meséli el, aki a megtakarításait költötte az útra, többször börtönbe zárták, eladták rabszolgának, hogyaztán váltságdíj fejében elengedjék, majd három hónapot töltött egy szobában, ahol nem volt hely lefeküdni sem. Szenegálba visszatérve most munkanélküliként tengődik. A lap szerint a manedékkérők gyakran megalázottan, pénz nélkül térnek haza a kilátástalanságba.