Trump elismerte: az oroszok voltak, a szexorgiákat viszont tagadja

Elismerte az első sajtótájékoztatóján Donald Trump, hogy az oroszok hackelték meg az amerikai elnökválasztást. A kampány során a Demokrata Párt rendszerét ismeretlenek törték fel, és olyan információkat hoztak nyilvánosságra, amelyekkel lejáratták Trump ellenfelét, Hillary Clintont.

Donald Trump perverz szexuális aktusokban vett részt Moszkvában, és ezt az orosz titkosszolgálat is megfigyelte – állítja az amerikai média hírszerzési adatokra hivatkozva. A beszámolók szerint a Barack Obama távozó és a Donald Trump megválasztott amerikai elnöknek átadott dokumentumok szentpétervári orgiákról is szólnak, de a szemtanúkat állítólag elhallgattatták. A kétoldalas összegzés olyan állításokat is tartalmaz, hogy az elnökválasztási kampányban Trump emberei folyamatos kapcsolatban álltak közvetítőkön keresztül az orosz kormánnyal.

„Ezeket az állításokat egy kétoldalas dokumentumban gyűjtötték össze, ami egy korábbi brit hírszerző 35 oldalt is kitevő feljegyzései alapján készültek. A brit hírszerző munkásságát az amerikai hatóságok megbízhatónak tartják. Az FBI vizsgálatot kezdeményezett az ügyben, hogy ezek az információk hitelesek-e, ezek az állítások orosz forrásokon alapulnak” – számolt be Jim Sciutto, a CNN nemzetbiztonsági szakértője.

A dokumentum egyes részletei már a választási kampány során kiszivárogtak, kedden pedig egy amerikai internetes szolgáltató az egész jelentést nyilvánosságra hozta. Donald Trump New York-i sajtóértekezletén azt mondta, hogy az állítások nem igazak, és a dokumentumokban említett események nem történtek meg. A megválasztott elnök a múlt héten találkozott a titkosszolgálatok vezetőivel, és utána történt meg a kiszivárogtatás.

„Ez egy titkosnak minősített találkozó volt, nagyon sok szemtanúja volt a találkozónak. Csak azt mondhatom: szégyen, hogy ez az információ kiszivároghatott. Én láttam és olvastam ezeket az információkat a találkozón kívül máshol is. Ezek mind hamis hírek, ezek soha nem történtek meg. Ezek mind olyanoktól származnak olyan ellenérdekelt csoporttól, akik összejöttek, akik beteg emberek” – mondta Trump.

Politikai bosszúról beszélt a Magyarország élőben az Amerika-szakértő. „Ezek a vádak nagyon súlyosak, tehát többrendbeli hazaárulásról lenne szó. Éppen ezért nagyon súlyos ilyenekkel játszani, hogy ezt megerősítés előtt nyilvánosságra hozza valaki. Lehet, hogy itt valamilyen politikai törlesztésről lehetett szó, ugyanakkor, amit Trump mondott, az sem helytálló, hogy ez a titkosszolgálattól szivárgott ki, hiszen maga az információ nem onnan származik eredetileg” – fejtette ki Kaló Máté.

Trump sajtótájékoztatóján most először arról is beszélt, hogy Oroszország állt az amerikai elnökválasztási kampányban elkövetett számítógépes támadások mögött. A Kreml szóvivője szerint Moszkvának nincsenek kompromittáló anyagai sem Donald Trump megválasztott amerikai elnökről, sem volt választási ellenfeléről, Hillary Clinton volt külügyminiszterről.