Trump csatát vesztett: marad a beutazási tilalom felfüggesztése

Az Amerikai Fellebbviteli Bíróság fenntartja a beutazási tilalom felfüggesztését. A testület ugyanis elutasította az igazságügyi minisztérium fellebbezését, és a végleges elbírálásig nem helyezi hatályon kívül a Washington állam bírájának döntését. Ez azt jelenti, hogy érvényes vízummal továbbra jöhetnek az Egyesült Államokba a tilalommal sújtott hét muszlim ország állampolgárai. Donald Trump még a döntés előtt bírálta a felfüggesztésről határozó bírói döntését, mert az szerinte lehetővé teszi, hogy potenciális terroristák léphessenek az ország területére.

Az egyik leghíresebb amerikai népdalt énekelték a beutazási tilalom ellen tüntetők a Fehér Ház előtt. A résztvevők rasszistának tartják Trump felfüggesztett múlt heti rendeletét, szerintük az elnök szembe megy az amerikai demokrácia alapértékeivel.

„Kérem, tartsa tiszteletben a szövetségi igazságszolgáltatást. Három hatalmi águnk van, és Ön csak az egyik, nem mind a három. Tartsa tiszteletben az embereket, akik bíznak a szövetségi igazságszolgáltatásban, a kongresszusban meg Önben. Végezzen jó munkát számunkra!” – mondta egy tüntető.

„Az országunk biztonsága érdekében, győzni fogunk” – újságírók előtt ennyit mondott Donaldo Trump a beutazási tilalmával kapcsolatos bírói felfüggesztésről.

Twitter-bejegyzéseiben közlékenyebb volt, szerinte a bíró potenciális terroristák előtt nyitja meg az országot. De Donald Trump még az Egyesült Államok igazságügyi rendszerét is bírálta: „Mi lesz az országunkkal, ha egy bíró felfüggeszthet egy nemzetbiztonsági minisztériumi tiltást és bárki, akár rossz szándékkal, beléphet az Egyesült Államokba?” – írta.

Az igazságügyi minisztérium hivatalosan is fellebbezett a bírói döntés ellen. A dokumentum szerint Washington államnak nincs jogi megtámadni elnöki rendeleteket, a felfüggesztés pedig közvetlenül árt a közbiztonságnak, és megkérdőjelezi az elnök döntését egy nemzetbiztonsági kérdésben. Az Amerikai Fellebbviteli Bíróság azonban elutasította a fellebbezést, és a végleges elbírálásig nem helyezi hatályon kívül a döntést.

A jogi csatározás közepette újra leszállhatnak Amerikában olyan külföldiek, akik az érintett hét országból jöttek és érvényes vízumuk van. Például egy olyan iraki család is, amely a kairói reptéren rekedt a múlt héten, de már Isztambulban értesült a beutazási tilalom felfüggesztéséről, és várta, hogy felszállhasson az amerikai gépre. „Igen, nagyon izgatottak vagyunk. Meg nagyon boldogok, hogy végül beengednek az Egyesült Államokba” – mondta Fuad Sharef.

Közben a külügyminisztérium újraindította a menekültek, köztük szíriaiak befogadását is. Donald Trump január 27-én rendeletében vezetett be utazási tilalmat hét muszlim országgal szemben, és leállította a migránsok beengedéséről szóló programot is. Az ENSZ információi szerint kétezer menekült várja, hogy áttelepülhessen az Egyesült Államokba.