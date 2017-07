Trump: Álhír a második Putyin-találkozó

Volt egy titkos tárgyalás is Vlagyimir Putyin és Donald Trump között a hamburgi G20-csúcson. A nemhivatalos találkozó állítólag egy órán keresztül tartott. Donald Trump álhírnek nevezte a találkozóról szóló cikkeket. Eközben kész vallomást tenni az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága előtt az az orosz ügyvédnő, aki a kampányban állítólag terhelő információkat ígért Hillary Clintonról.

Az amerikai sajtó fehérházi információk alapján kiderítette: nem is egy, hanem Trump-Putyin találkozó volt a G20-as csúcson. A másodikon csak Trump, Putyin és egy tolmács volt jelen, és egy órán keresztül tartott, a két és negyedórás hivatalos találkozó után.

„Politológusként még sose láttam olyat, hogy két komolyan vehető ország viszonya annyira ellentmondásos lesz, hogy a vezetők mindent megtesznek, hogy jónak mutassák a kapcsolatokat, miközben a színfalak mögött egész más a helyzet” - vélekedett Ian Bemmer, az Eurasia Group elnöke.Donald Trump kormányzata ellen már így is három vizsgálat folyik az orosz kapcsolatok miatt, de ezeknek a célpontja nem személyesen az elnök, hanem a stábja. A demokraták most kifejezetten Trump ellen is indítanának egy új, negyedik vizsgálatot.„Putyin elnök úr és én sok mindenről tárgyaltunk és biztos, hogy folytatjuk is ezeket a megbeszéléseket. A titkos vacsora meg egy hazugság. Álhír. A G20 vezetőket a családjukkal együtt a német kancellár hívta meg. Semmi titkos nem volt benne. A sajtó is tudta” - mondta a tanácskozásról Trump.Az orosz-amerikai viszony július elején kezdett elmérgesedni, amikor az amerikai hatóságok lefoglaltak két orosz diplomáciai fennhatóság alá tartozó épületet. A vád szerint az oroszok innen hajtották végre a tavalyi választási hekkertámadások többségét. Korábban ugyan emiatt 35 orosz diplomatát is kitiltottak Amerikából.Az is a múlt héten derült ki, hogy az orosz főügyész ígért komprommitáló információkat Hillary Clintonról Donald Trump fiának, emiatt Donald Trump Juniort be is hívta a szenátus nemzetbiztonsági bizottsága meghallgatásra.