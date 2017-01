Donald Trump aláírta az első elnöki rendeletét az elődje által bevezetett egészségbiztosítási törvény fellazításáról. Az új amerikai elnök a beiktatásának napján, vagyis már tegnap elkészült dokumentum szerint a Barack Obama által előterjesztett jogszabály visszavonásán dolgozik.

Katonai parádé köszöntötte Washingtonban, a Fehér Háznál az új amerikai elnököt. A hagyományos felvonulás után a kampánytámogatók számára rendezett bálra érkezett feleségével az elnök.

„Óriási megtiszteltetés, hogy az első táncot Melaniának adhatom” – jelentette ki Donald Trump. Az elnök és a first lady a Liberty Ballon Frank Sinatra My Way című számának feldolgozására lassúzott.

Trump a beiktatás napját három bállal zárta, a fegyveres erők tiszteletére rendezett rendezvényen műholdas beszélgetést folytatott az afganisztáni Bagram katonai bázisán szolgáló amerikai katonákkal.

Nemcsak ünnepléssel telt Trump nulladik elnöki napja, kampányígéretéhez hűen megkezdte az előkészületeket elődje egészségbiztosítási törvényének visszavonásához. Aláírta a republikánus párt által is ellenzett Obamacare fellazításáról szóló első elnöki rendeletét. Ennek értelmében az új törvény elfogadásáig felkérte a szövetségi államok egészségügyi tárcavezetőit és egészségügyi intézményeit, hogy sürgős esetekben adjanak felmentést az Obamacare terhei alól.

A szenátusi megerősítés után letette az esküt Trump kormányának két tagja is. James Mattis a Pentagont, vagyis a hadügyminisztériumot, John Kelly pedig a belbiztonsági tárcát vezeti.

Az ünnepségekkel egy időben Washingtonban és több amerikai nagyvárosban is anarchista tüntetők tiltakoztak az elnök ellen. Kukákat rongáltak meg, kirakatokat törtek be, felgyújtottak egy limuzint is, és megdobálták a rendőröket is, akik paprikasprével válaszoltak. „A bűnözőket őrizetbe vettük, zavargásokkal vádoljuk őket. 217 személyt tartóztattunk le. Jelenleg úgy tudjuk, 6 rendőr sérült meg, 3-an a fejükön sebesültek meg repülő tárgyaktól, de egyik sem komoly vagy életveszélyes” – mondta a washingtoni rendőrség vezetője, Peter Newsham.

Mexikóban is tüntetést szerveztek, mégpedig a határra tervezett határzár fal ellen. Papírdobozokból falat emeltek, amelyet leromboltak, majd egy az új amerikai elnököt ábrázoló bábut is elégettek. „Ellenezzük a falépítést. Azért tüntetünk, mert a mexikói kormány nem úgy szállt szembe Donald Trump fenyegetéseivel szemben, ahogy az emberek szerették volna. A Trump-kormány azt mondja, a mexikóiak fogják megfizetni a fal építését. A mexikóiak azt üzenik Trumpnak, hogy nem értenek egyet a fal építésével” – mondta az egyik demonstráló.

A falról hétfőn, első intézkedései között dönthet az amerikai elnök. Közben a mexikói elnök gratulált neki a beiktatásához, Twitter-üzenetében azt írta, párbeszédre törekszik az új amerikai kormánnyal, de megvédi országa nemzeti érdekeit.