Tovább erőltetik a beutazási korlátozásokat

Fellebbezett az amerikai kormány a beutazási korlátozások felfüggesztése ellen.

A szövetségi kabinet San Franciscóban adta be a dokumentumot azután, hogy Donald Trump elnök második ilyen rendeletét is hatályon kívül helyezte a testület. Először egy hawaii, majd egy marylandi bíróság is így döntött a vallási alapú megkülönböztetésre hivatkozva. A rendelet felfüggesztése a végleges bírósági döntésig marad érvényben. A második elnöki rendelet március közepén lépett volna hatályba, Irán, Líbia, Szudán, Szomália és Jemen állampolgárainak tiltotta volna meg ideiglenesen a belépést az Egyesült Államokba, és százhúsz napra felfüggesztette volna az amerikai menekültbefogadási programot.

