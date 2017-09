Több százezer hektáros a tűz, szükségállapotot hirdettek

Szükségállapotot hirdetett Kalifornia kormányzója Los Angelesben a tűzvész miatt. A város környékén már több mint kétszázezer hektár áll lángokban, a város melletti dombokon egyszerre több mint száz helyen pusztítanak bozóttüzek. Eddig több mint hétszáz házból kellett elköltöztetni a lakókat.

Kaliforniában több mint ezer tűzoltó dolgozik azon, hogy Los Angeles történelmének legnagyobb tüzét eloltsa. Az oltást a viharos szél nehezíti. Eddig százakat kellett kitelepíteni otthonukból. Los Angelesben rendkívüli állapotot hirdettek tűzvész miatt.

„Eddig sikerült a házakat fenyegető legtöbb veszélyt elhárítanunk. Három ház pusztult el, de senki, még egyszer: senki sem vesztette életét az ott lakók közül. Egy negyedik ház pajtája is tönkrement, ez is a Los Angeles-i oldalon történt” – nyilatkozta a kaliforniai nagyváros polgármestere, Eric Garcetti.

Burbank és Glendale környékén több mint hétszáz házból kellett evakuálni a lakókat. A Disney-stúdiót és a Warner Bros. nagy filmgyártó cég épületeit is fenyegeti a tűz.

„Nagyon szerencsések vagyunk az időjárás tekintetében. Mint azt néhányan tudják, volt egy elég jó kis felhőszakadásunk egy rövid ideig. Segített ez nekünk néhány percig, ugyanakkor erős szelet is hozott. úgyhogy ez vegyes öröm. Jó hír mára és a következő napokra, hogy a hőmérséklet csökkenni fog mindennap. A páratartalom növekszik, ez is jó. Sokat haladtunk ma, és ez a haladás folytatódni is fog” – közölte Ralph Terrazas tűzoltóparancsnok.

Nemcsak Los Angeles környékét fenyegeti a tűz, több nyugati szövetségi államban is ki kellett költöztetni a lakosságot: Montana és Oregon egyes településeit evakuálni kellett. A Kanadával határos, északnyugati Washington államban ugyancsak rendkívüli állapotot hirdettek a tűz miatt.