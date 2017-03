Több mint százezren tüntettek Szöulban

Halálos áldozatai is vannak Dél-Koreában a leváltott elnök miatti tüntetéseknek. Az alkotmánybíróság helybenhagyta a korrupcióval vádolt államfő eltávolításáról szóló parlamenti javaslatot, ezért az ázsiai országban két hónapon belül kell előre hozott elnökválasztást tartani.

Egy rendőrségi buszt is megpróbáltak felborítani a tüntetők Szöulban. Százezernél is többen vonultak az alkotmánybíróság elé, miközben a testület arról vitázott, hogy fenntartsák-e az előző elnök leváltásáról szóló határozatot. A bíróság előtt az államfő hívei és ellenfelei is demonstrációt tartottak, a két tömeg többször összecsapott. Rengetegen megsérültek és legkevesebb ketten meghaltak. Az alkotmánybíróság végül fenntartotta az elnök ellen hozott ítéletet.

„Az alkotmányt csak úgy lehet teljes mértékben megvédeni, ha Pak Kunhje asszonyt távol tartjuk a hatalomtól. A bírák ezért egyhangú döntést hoztak, az elnök asszony leváltása szabályos és szükséges volt” – indokolt a testület vezetője, Lee Jungmi.

Pak Kunhjeről tavaly derítette ki a dél-koreai sajtó, hogy titokban barátnőjét alkalmazta tanácsadóként, aki spirituális jóslatok alapján adott tanácsokat az ország irányítására. Ráadásul az elnökkel közösen kenőpénzeket gyűjtöttek be a dél-koreai nagyvállalatoktól kedvezőbb elbíráslásért cserébe. A Samsung vezetője már őrizetben van az ügy miatt és az államfő, illetve a tanácsadója ellen is bírósági eljárás indult.

„Akárki lesz a következő elnök, nagyon nehéz dolga lesz, mert radikális reformokat kell kezdenie a politikai és gazdasági élet szétválasztása érdekében. Ez kell a stabilitáshoz – mondta Park Sangcheol politológus.

Dél-Koreában hatvan napon belül kell előre hozott választást tartani, ezen a felmérések szerint a jelenlegi ellenzék jelöltje az esélyes.