Több ezer tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén

Továbbra is terjednek a bozóttüzek Kaliforniában. Több ezer tűzoltó dolgozik a rendkívüli szárazság miatt terjedő lángok megfékezésén.

Repülőről oltják a bozóttüzet a kaliforniai San José mellett. A legnépesebb amerikai államban 13 helyen tombolnak a lángok. Összesen hétezer tűzoltó dolgozik a rendkívül meleg és száraz idő miatt gyorsan terjedő tűzzel. Ezreket telepítettek ki, a farmokról az állatokat ideiglenesen menhelyeken tartják.

„Lóról gondoskodunk itt, őket biztonságosan kimenekítették. Mindaddig vigyázunk rájuk, amíg a gazdáik vissza nem térnek az otthonukba” – mondta egy állatvédő.

Az idén már kétszer akkora terület égett le Kaliforniában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az Egyesült Államokban a hetvenes évek óta 500 százalékkal nőtt a leégett területek mérete. Éghajlatkutatók szerint a bozóttüzek gyakoribbá válásához az éghajlatváltozás is hozzájárul. Az államban napok óta rendkívüli hőség tombol, több melegrekord is megdőlt. Kalifornia belső, a tengerparttól távolabb eső vidékein többször is 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletet mértek.

