Tízezrek vonultak utcára Lengyelországban

Tízezrek vonultak utcára Varsóban és más lengyel nagyvárosokban. A tömeg a kormány igazságügyi reformja ellen tüntet. A képviselőház után ugyanis ma hajnalban a szenátus is elfogadta a legfelsőbb bíróságról szóló törvényjavaslatot.

A lengyel szenátus 15 órás vita után szombat hajnalban szavazott a legfelsőbb bíróságról szóló törvényjavaslatról. A várakozások szerint az indítványt nagy többséggel 55 szenátor támogatásával 23 nem szavazattal, 2 tartózkodással fogadták el. Már a vitával egy időben tiltakozók gyűltek össze a törvényhozás épülete előtt.



Sokan sabad Lengyelországot követeltek, mások Lech Walesa nevét skandálták. A Szolidaritás volt vezetője az egyik legnagyobb ellenlábasa a kormánypárt erős emberének, Jarroslaw Kaczynkinek, aki azzal vádolta meg Walesát, hogy a kommunista elhárítás besúgója volt. A tüntetés a szavazást követően, éjszaka is folytatódott. Varsó mellett több más lengyel városban is voltak tüntetések, a jelentések szerint több tízezer résztvevővel.



Beate Szydlo miniszterelnök a bíróságok elszámoltathatóságával indokolta a változásokat, hogy azok minden lengyelt és ne csak az elitet szolgálják. A kormányfő szerint hazájában olyan modellt valósítanak meg, amely több uniós tagállamban már működik.



Lengyelek tízezrei nem értenek azonban egyet miniszterelnökükkel. Gdanskban, Poznanban és Krakkóban is tízezrek vonultak az utcára tiltakozni. Szombat este Varsóban is hatalmas tömeg demonstrált.

Az unortodox lengyel reform az államfőtől függ. Andrzej Dudának 21 napja van arra, hogy eldöntse: aláírja, megvétózza, vagy az alkotmánybíróság elé terjeszteni a törvényt.