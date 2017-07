Titkos szerződések kerültek napvilágra

Kiszivárgott két titkos szerződés a tartalma, amiket Katar kötött az arab országokkal négy éve. Az első, kézzel írt megállapodás megtiltotta az arab kormányoknak, hogy egymás területén vallási szélsőségeseket és politikai csoportokat pénzeljenek, Katar ellen most pont az a vád, hogy ők pénzelik a Muszlim Testvériség szervezetet.

A kuvaiti emírhez érkezik az amerikai külügyminiszter. Kuwait, Omán mellett a másik arab ország, ami nem hirdetett bojkottot Katar ellen. Az amerikai külügyminiszter a héten Szaúd-Arábiába és Katarba is elutazik, azt reméli, közvetíteni tud a felek között.

„Több szempontból is nagyon fontos, hogy helyreállítsuk a kapcsolatokat, vagy legalább megtegyük az első lépést ebbe az irányba, mert ami ezeken a tárgyalásokon történik, az végső soron a szíriai rendezést is befolyásolja” – hangsúlyozta Rex Tillerson.

Az amerikai külügyminiszter útjával párhuzamosan szivárogtatta ki a CNN azt a két titkos szerződést, amit az arab országok még 2013-ban és 14-ben kötöttek Katarral. Többek között a Muzulmán Testvériség mozgalom és az Iszlám Államhoz kapcsolódó szélsőségesek pénzelésének a leállítását várták Katartól. A másik szerződés arról szólt, hogy az arab hírcsatornák ne avatkozzanak be más ország belpolitikájába. A katari Al-Jazeera egyiptomi adása meg is szűnt, de a szaúdi Al Arabija működhetett tovább. Katartól most is az Al-Jazeera bezáratását és a szélsőségesek támogatásának a leállítását várja a bojkottot hirdető kilenc ország.

„Ez az egész kampány Szaúdi és Emirátusok-beli összeesküvés Katar ellen, aminek a célja egy rendszerváltás kierőszakolása. Annak ellenére, hogy szétszakítottak tizenkétezer családot, megszegtek egy tucat nemzetközi szerződést és agressziót tanúsítanak ellenünk, Katar továbbra is a párbeszédben hisz” – mondta a katari külügyminiszter, Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani.

Szélsőségesek támogatásával Szaúd-Arábiát is vádolják, de ezek elsősorban Európában aktívak, és nem az arab világban, mint a Katar által támogatott csoportok. Katar szerint nem pénzelik a szélsőségeseket, csak diplomáciai kapcsolatot tartanak fenn velük.

„Létrehoztunk egy olyan testületet, ami összegyűjti, milyen konkrét anyagi kárt okozott az embargó a belföldi és külföldi katari érdekeltségeknek, ezt pedig nemzetközi bíróságon, kártérítésként be fogjuk hajtani” - közölte a katari ügyész, Ali Bin Fetais Marri.

Katar egyébként a világ legnagyobb cseppfolyós földgáz exportőre, havonta kétmilliárd dollár profitjuk van csak a gázból, a nemzeti befektetési alap tőkéje pedig háromszázmilliárd dollár, ezért az embargó nem kényszeríti térdre az országot.