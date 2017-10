Theresa May felmondólevelet kapott

Egy humorista zavarta meg a brit kormányfő beszédét a konzervatív párt manchesteri kongresszusán.

Theresa May programját ismertette, amikor a férfi odalépett hozzá, és egy olyan formanyomtatványt adott neki, amit az alkalmazottak kapnak a munkaviszonyuk megszűnése után. A férfit kivezették a biztonságiak. Júniusban épp a kormányfő kezdeményezésére tartottak előre hozott parlamenti választást Nagy-Britanniában, de a voksoláson a kormánypárt tizenhárom mandátumot vesztett. May egyébként a beszédben leszögezte, azt szeretné, ha a Nagy-Britanniában élő és dolgozó külföldi EU-állampolgárok a brit uniós tagság megszűnése után is az országban maradnának.

