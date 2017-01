Theresa May: Brit érdekek mindenek felett

A brit érdekeket teszi majd első helyre a brit kormány az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodásban, közölte Theresa May, miniszterelnök. Korábban az amerikai elnök is azt mondta, hogy mindenek fölé helyezi majd az amerikai érdekeket. Donald Trump a külföldi vezetők közül elsőként Theresa Mayt fogadja majd Washingtonban.

Nagy-Britannia nem csak az EU-ból, hanem az uniós közös piacból is kilép – jelentette be múlt héten Theresa May brit miniszterelnök. Emiatt a jövőben felértékelődhetnek a brit–amerikai kapcsolatok – azaz London még inkább felpörgetheti a kereskedelmét Washingtonnal.

A konzervatív politikus most a brit parlamentben közölte: az Egyesült Államokkal kötendő egyezményben a brit érdekeket fogják érvényesíteni.

„Olyan kereskedelmi egyezményt szeretnénk kötni az Egyesült Államokkal, amely fejleszti a két ország közti kereskedelmet, fellendülést, növekedést és munkahelyeket hoz az országunknak. Eközben Nagy-Britannia érdekeit és értékeit tesszük majd az első helyre” – jelentett ki a brit miniszterelnök.

Kérdés, mit szól majd ehhez Donald Trump, aki beiktatási beszédében azt mondta: minden kérdésben Amerika érdeke lesz a meghatározó. Az amerikai elnök a külföldi vezetők közül elsőként Theresa Mayt fogadja majd Washingtonban – a találkozóra még ezen a héten sor kerül.

Az EU-ból való kilépés elindításához a parlament jóváhagyása is szükséges egy friss legfelsőbb bírósági döntés alapján. A folyamat terve hamarosan a törvényhozás elé kerül. „Múlt héten bemutattam a globális Nagy-Britanniáról szóló merész tervet, és most érzem, hogy a ház szeretné ezt a tervet egy hivatalos dokumentumban látni” – mondta May.

Nagy-Britannia múlt nyáron népszavazáson döntött úgy, hogy kilép az Európai Unióból: 17,5 millióan szavaztak a távozásra, és 16 millióan ellene. A kilépési tárgyalások a tervek szerint március végéig megkezdődnek, és legfeljebb két évig tartanak majd.