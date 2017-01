Terrorizmussal vádolnak egy focistát

Terroristának minősítették az egyik legismertebb egyiptomi labdarúgót. A válogatott egykori sztárját azzal vádolják hazájában, hogy a betiltott Muszlim Testvériséget pénzelte.

Mohamed Aboutrika minden idők egyik legjobb egyiptomi focistája. A nemzetközi karriert befutó, százszoros válogatott játékos 2013-ban vonult vissza.

hirdetés

Ugyanebben az évben döntötte meg az egyiptomi hadsereg a Muszlim Testvériség kormányát – amelynek a középpályás is lelkes híve volt. A puccs után betiltották az iszlamista mozgalmat, támogatóikat pedig üldözni kezdték. A terroristákat számon tartó feketelistára most Aboutrika is felkerült, mert a vád szerint pénzzel segítette a Testvériséget.

„Ez igazságtalanság. Ezt érdemli Aboutrika mindazok után, amiket ezért az országért tett? Hogy ez történjen vele? Egyébként meg népszerűbb, mint az elnök” – véli egy kairói lakos, Yosry Abdel Hamid.

Mások szerint jól teszik az egyiptomi hatóságok, hogy a helyi hírességeket sem kímélik.

„Egyetértek azzal, ami történt, mert ő nem jó ember. Megszerezte az emberek szeretetét, de kiderült, hogy gonosz. Megérdemli, ami történt, és azt akarom, hogy még rosszabb legyen neki, menjen börtönbe. A hazája ellen fordult, pénzt adott a Muszlim Testvériségnek, én nem szeretem az ilyen embereket. Nem kell ezt elnézni neki, csak mert focista” – véli egy másik lakos.

hirdetés

Mivel a terroristákat pártolók listájára került, Aboutrika bankszámláit befagyasztották, és Egyiptomot sem hagyhatja el.