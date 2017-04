Terroristák robbantottak a szentpétervári metróban

Terrorcselekmény miatt nyomoz az orosz ügyészség a szentpétervári metrórobbantás ügyében. A támadásban a legújabb adatok szerint tizenegy ember halt meg. A biztonsági kamerarák rögzítették a feltételezett elkövetőt.

Helyi idő szerint fél 3-kor volt robbanás az egyik szerelvény kocsiján belül Szentpéterváron. A robbanás hangját több állomáson hallani lehetett, és sérülteket is több állomásra vittek, ezért eredetileg a hatóságok is azt gondolták, hogy több robbanás volt. Az orosz főügyész szerint terrortámadás történt, erről beszélt Vlagyimir Putyin is.

hirdetés

„Már beszéltem az FSZB és a különleges biztonsági erők vezetőjével, minden lehetséges okot vizsgálnak és mindent megtesznek, hogy megállapítsák a támadás okait. Nem lehet kizárni, hogy terrorcselekmény történt. Az áldozatok és hozzátartozók, rokonok számára szeretném kifejezni a legmélyebb együttérzésemet” – közölte az orosz elnök, aki maga is Szentpéterváron volt a támadás időpontjában, egy előre tervezett látogatáson.

Oroszországban az elmúlt évtizedben több mint egy tucat terrortámadás történt. Merénylet volt már a moszkvai metróban is. Szakértők mind egyetértenek, hogy a potenciális támadók a Kaukázus északi részéről érkeztek, ahol Oroszország a ’90-es évek óta háborúzik.

„Oroszország történetében már sok iszlamista támadás volt, akik többségében a Kaukázusból, Csecsenföldről származnak. Itt az elmúlt másfél évtizedben több véres háború is volt, és a csecsen nacionalisták továbbra is független államért harcolnak. Az orosz elnyomás miatt viszont ez mára egy sokkal általánosabb, Oroszország elleni nemzetközi iszlamista összefogássá vált. Oroszország déli részén ezért tulajdonképpen rendszeresen vannak támadások, de sokkal ritkább, hogy északi városokban is sikeres merényletet tudnak végrehajtani” – fogalmazott Matthew Chance szakértő.

Az Interfax hírügynökség szerint a helyszínen megtalálták a robbanószerkezet maradványait. Az állami hírügynökség úgy tudja, hogy repeszekkel teli bomba robbant, aminek az volt a célja, hogy minél több sérülést okozzon. A módszer alátámasztaná, hogy iszlamisták voltak az elkövetők. A dzsihadisták a szíriai beavatkozás miatt is támadásokkal fenyegették Moszkvát, mert az orosz légicsapásoknak ott is több ezer civil áldozata volt.

„A hivatalos szám szerint mintegy 3200-an vannak Oroszországból az Iszlám Állam egységeiben. Az tény, hogy az IÁ területén a harmadik leggyakoribb nyelv az orosz az arab és az angol után. És megállapítható, hogy Oroszországból, kiterjesztve Közép-Ázsiára, körülbelül annyian harcolhatnak az IÁ mellett, mint Európából” – mutatott rá a Hír TV-nek nyilatkozó Stier Gábor, a Magyar Nemzet rovatvezetője.

A szentpétervári metrónak 67 állomása van, naponta 2-2,5 millióan használják. A robbanás után a teljes hálózatot lezárták. A támadás miatt minden közintézmény védelmét is megszigorították.

1999-ben kezdődött

Oroszország elmúlt 20 évében 25 olyan terrortámadás történt, melynek húsznál több áldozata volt. A sorozat 1999-ben kezdődött, akkor lakóházakat robbantottak fel. Tíz nap alatt 300 ember halt meg. A hatóságok csecsen elkövetőket vádoltak, de az egyik helyszínen a KGB utódszervezetének az ügynökeit fogták el. Felmerült, hogy csak a Kreml akarta megszilárdítani a hatalmát. A volt KGB-s Vlagyimir Putyin a támadások után elsöprő többséggel nyert választást.

Az oroszok ezután indítottak offenzívát Csecsenföldön, hogy megakadályozzák a muszlim területek elszakadását. Több távolsági busz és vonat ellen volt merénylet, a moszkvai metróban pedig kétszer, 2004-ben és 2010-ben is robbantottak. Mindkétszer 40 áldozat volt. A Kaukázushoz kapcsolódik a leghírhedtebb orosz terrortámadás is. A beszláni iskolában csecsen fegyveresek 1100 embert ejtettek túszul, többségében gyerekeket. Az orosz elhárítás hibái miatt 335-en haltak meg, a fele gyerek.

hirdetés

Az orosz állam 17 terrorszervezetet tart nyilván. Ezek az elmúlt másfél évben majdnem 60 támadást hajtottak végre. A leghíresebb ezek közül a Metrojet légitársaság Sarm es-Sejk-i repülőjének a felrobbantása volt. A gépen tartózkodó 224 ember meghalt. Azt a támadást már nem a kaukázusi, hanem a szíriai beavatkozásra szánták válaszul az iszlamisták.