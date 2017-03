Temérdek fenyegetést kapnak a zsidó intézmények

128-szor fenyegettek meg az idén zsidó közösségi központokat az Egyesült Államokban. Csak vasárnap öt amerikai államban és tizenegy kanadaiban kaptak bombafenyegetést az intézmények. A Fehér Ház kemény fellépést ígér.

A brooklyni zsidó gyermek múzeum, a tucsoni, a kaliforniai, a nevadai és a New Yorki zsidó közösségi központ. Csak néhány azok közül a felekezeti intézmények közül, amelyek az elmúlt hetekben fenyegetést kaptak. A fenyegetések telefonon érkeztek, és általában robbantásos merényletről szóltak. Brightonban, New York államban a rendőrség kiürítette a közösségi központot, de semmilyen gyanús tárgyat nem találtak. A brightoni központot már másodszorra fenyegették meg.

„Úgy hisszük, hogy ez – mint, ahogy azt már kedden is említettem – egy nagyobb kép része, egy nemzeti trendé. Ezért is jegyeztem meg azt, hogy az FBI-t is bevontuk. Ők segítenek nekünk. Az állami rendőrség pedig a vezető szerepet tölti be az állami nézőpont szempontjából” – közölte Mark Henderson rendőrfőnök.



Csak vasárnap öt másik amerikai és egy kanadai államban lévő zsidó kulturális és közösségi központok is fenyegetést kaptak. Ezekkel együtt az idén eddig 128-szor fenyegettek meg 87 központot. Eddig egy esetben sem találtak a hatóságok semmit.

Az amerikai fenyegetések arra késztették a szenátus mind a száz szenátorát, hogy felkérjék a szövetségi kormányzatot, segítsen a zsidó közösségnek megerősíteni a biztonságot. Több mint 140 zsidó közösségi központ vezetője pedig levelet írt az igazságügyi miniszternek, hogy aggodalmukat fejezzék ki a nyomozás állása miatt.

A fenyegetések miatt a Fehér Ház is felemelte a szavát. Sean Spicer szóvivő határozottan elítélte a fenyegetések, majd megígérte, hogy minden létező eszközt megtalálnak arra, hogy megállítsák a folyamatot.