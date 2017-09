Távollétében fúrják Merkelt a koalíciós partnerek

Közben Wolfgang Schäuble pénzügyminisztert a Bundestag elnökévé választották. A kereszténydemokrata politikust Merkel lehetséges utódjaként emlegetik.

Közben Wolfgang Schäuble pénzügyminisztert a Bundestag elnökévé választották. A kereszténydemokrata politikust Merkel lehetséges utódjaként emlegetik.

hirdetés

Távollétében fúrják Angela Merkelt a koalíciós partnerek. A kancellár esetleges eltávolításáról szóló hírek akkor jelentek meg, amikor Merkel külföldre utazott, az észtországi uniós csúcstalálkozóra. Thomas Oppermann, a Bundestag szociáldemokrata frakciójának volt vezetője a közszolgálati televízióban jelentette be, hogy Merkel távozását kérik cserébe a nagykoalíció folytatásáért. A párt vezetője, Martin Schultz is utalt már erre: az SPD kancellárjelöltje a választási vereség után azt közölte, hogy soha nem lépne be egy Angela Merkel vezette kormányba, így inkább ellenzékbe vonulna.

A kancellár a szabaddemokrata és a zöldpárttal kezdeményez koalíciós tárgyalásokat, de sokan arra számítanak, hogy nem sikerül majd megállapodni velük. Egyéb lehetőség híján csak a szociáldemokraták maradnak koalíciós partnerként, ők viszont nem kérnek Merkelből.

Közben elkezdődött a helyezkedés a német politika csúcsain. A kereszténydemokraták Wolfgang Schäuble pénzügyminisztert jelöli a német szövetségi parlament elnöki tisztségére. A jelölést a szabaddemokraták is támogatják, sőt őt emlegetik a legtöbben Merkel utódjaként. Schäublét az európai bizottság elnöke is méltatta kinevezésének hírére.

„Nem beszélhetek Wolfgang Schäubléról objektíven, ugyanis nagyon régóta barátok vagyunk. Wolfgang Schäuble nagyszerű német és nagyszerű európai” – fogalmazott Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.

hirdetés

Wolfgang Schäubléra 1990-ben egy kampánygyűlésen többször rálőtt egy férfi. A politikus túlélte a támadást, de megbénult, és azóta kerekesszékkel közlekedik.