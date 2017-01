Tajani lehet az EP új elnöke

A néppárt jelöltje, Antonio Tajani nyerte az Európai Parlament elnökválasztásának az első fordulóját, de nem szerzett többséget, ezért új szavazásra lesz szükség délután egykor.

Tajani mellett ma a liberális frakció is kiállt: Guy Verhofstadt visszalépett az olasz néppárti jelölt javára.

Tajani legnagyobb ellenfele a szintén olasz, szocialista Gianni Pittella. Az előző ciklusban a két képviselőcsoport előre megegyezett az elnökségről, és felváltva vezették a parlamentet. Idén viszont a nagy frakciók nem tudtak megállapodni közös jelöltben.

Az EP elnöke eddig a német baloldali Martin Schulz volt, de ő nem jelöli magát újra, mert az őszi német szövetségi választáson akar indulni.

Összesen négy forduló lehetséges, amelyek előtt bármelyik jelölteknek lehetősége van visszalépni, illetve arra is van mód, hogy újabb jelölt jelentkezzen – ismertette Arató László, a Hír TV brüsszeli tudósítója délben. A liberálisok és a Néppártnak a szavazataival Tajaninak egyelőre nincsen meg a kellő többsége, a szükséges 363 szavazatból egyelőre 274-et tudhatott magának. De a szocialista Pittellának is lehetnek még tartalékai, hiszen előzetesen a zöldek és szélsőbalolaliak is azt jelezték, hogyha kell, a későbbi körökben rá fognak szavazni.

