Szydlo betámadta az államfőt

A lengyel miniszterelnök szerint az államfői vétó lelassította az igazságügyi rendszer átalakítását. Az ukrán hírügynökség közben arról ír, hogy Brüsszel válaszlépéseket hozhat az Egyesült Államokkal szemben, ha oroszországi szankcióik túl súlyosan érintik az európai cégeket.

Nélkülözhetetlen a bírósági reform Lengyelországban – számol be a Rzespospolita Beata Szydlo lengyel miniszterelnök hétfő esti beszédéről. A miniszterelnök szerint a törvényszékek rosszul működnek, a hétfői államfői vétó pedig lelassította a változásokat. Szydlo azt mondta: az igazságügy megreformálása a kormányzó Jog és Igazságosság választási programjának része volt. A miniszterelnök szerint pártja stabil parlamenti többséggel rendelkezik, és a kormány nem mond le az állam megjavításáról. Szydlo bejelentette, pártja kész tárgyalni a reform részleteiről, ez azonban nem eredményezheti a változások holtpontra jutását.



Brüsszel válaszlépések meghozatalát fontolgatja az Egyesült Államokkal szemben, ha Washington olyan új szankciókat vezet be Oroszország ellen, amelyek súlyosan érinthetnek európai vállalatokat – számol be az ukrán Unian hírügynökség a Financial Times című brit üzleti napilap cikkére hivatkozva. A beszámoló szerint Brüsszel attól tart, hogy ha Washington megbünteti Moszkvát, amiért beavatkozott a tavalyi amerikai választásokba, az hátrányt okozhat az európai energetikai vállalatoknak. Brüsszel biztosítékot vár az amerikai kormánytól arra vonatkozóan, hogy az intézkedések bevezetésük esetén nem fogják sérteni az EU érdekeit. Ellenkező esetben az európai jog segítségével akadályoznák meg, hogy az intézkedéseket alkalmazni lehessen az unióban, továbbá a Kereskedelmi Világszervezet általános szabályait figyelembe véve ellenlépéseket tennének.



Péntekig meg kell oldani a mecsetek terén kialakult válságot az ENSZ különmegbízottja szerint. Nikolaj Mladenov közel-keleti megbízottat a Dvajszet i Csetiri Csasza bolgár lap idézi, aki szerint a veszély tovább nő, ha a pénteki imanapig nem állítják meg az új izraeli biztonsági intézekedések miatt kialakult erőszakhullámot. Még pénteken három izraelit késeltek halálra Ciszjordániában néhány órával azután, hogy három palesztin halt meg az Izrael által a jeruzsálemi óvárosban, a Mecsetek terén felállított biztonsági kapuk és térfigyelő kamerák miatti tiltakozás kiváltotta erőszakban.

