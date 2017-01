Szmog: külön rendőrség dolgozik a szabályszegők felderítésén

Pekingben is korlátozzák a gépkocsik közlekedését, amikor szmogriadót rendelnek el a városban. A szigorításokat a környezetvédelmi hivatal vezeti be. A nemzetközi zöld szervezetek szerint a pekingi szmogot az ipari cégek okozzák, ezeket külön rendőrség felügyeli a kínai fővárosban.

A kínai környezetvédelmi rendőrség szerint az utóbbi években csökkent ugyan a környezetvédelmi intézkedéseket megszegők száma a kínai fővárosban, de a levegő minőségének további javításhoz még több cégnél be kell vezetni az egyre szigorúbb szabályokat.

„Egyre kevesebb és kevesebb nehézséggel nézünk szembe. Most leginkább olyan problémák merülnek fel, hogy miként terjesszük ki a törvényi rendelkezéseket minél több cégre a környezetvédelem terén. Egyes cégek szeretnék bevezetni az intézkedéseket, de nem tudják, hogy ezt hogyan tegyék meg” – mondja Vang Jen-Kuj, a Pekingi Környezetvédelmi Felügyelet vezetője.

Li Ko-Csiang kínai miniszterelnök 2014-ben hirdette meg a háborút a környezetszennyezés ellen, hogy felszámolja a több évtizede tartó növekedés által előidézett káros következményeket. Ennek keretében nemcsak megbüntethetik, hanem be is zárhatják az előírásokat megszegő cégeket. Pekingben több mint 500 környezetvédelmi felügyelő dolgozik a szabályszegők felderítésén, ők több ezer céget vizsgáltak át, és büntettek meg az utóbbi években. Az egység olyan telefonnal is rendelkezik, amelyen a lakosság tehet bejelentést a környezetszennyezés feltételezett elkövetőiről, akikhez aztán akár ki is szállhatnak a felügyelők.

„Ha nem tartjuk be a szabályokat, akkor megbüntethetnek vagy be is zárhatnak bennünket. Az üzleti vállalkozás fenntartásához profitra van szükségünk, de a profitot a kormány által megfogalmazott rendelkezések és követelményeknek megfelelve kell megvalósítanunk” – magyarázta egy pekingi autókereskedő cég szolgáltatási vezetője.



A kínai nemzeti környezetvédelmi hivatal a napokban közölte, hogy Pekingben nem a cégek, hanem a gépkocsik szennyezik leginkább a levegőt. A Greenpeace ugyanakkor úgy véli, hogy a pekingi szmogot a város környéki tartományok ipari létesítményei idézik elő.