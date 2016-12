Szívelégtelenségben halt meg George Michael

53 éves korában meghalt a kétszeres Grammy-díjas George Michael. A brit énekes otthonában, családja körében hunyt el, halálát szívelégtelenség okozta.

George Michael a nyolcvanas években a Wham! együttes frontembereként megírta az egyik legnagyobb slágerüket a Wake me up!-ot. De egy azóta legendássá vált karácsonyi dal is hozzá köthető, a Last Christmas.

A 90-es évek közepén már szólóban folytatta. A Fast love című száma is ekkor született. A kétszeres Grammy-díjas sztár vasárnap halt meg angliai otthonában. A brit zenész 40 évig tartó karrierje során több mint százmillió albumot adott el. 1984 és 2004 között a legtöbbet játszott előadó volt a brit rádiókban. A ciprusi bevándorló apától és angol anyától született énekes többször is összetűzésbe keveredett a rendőrséggel kábítószer-birtoklás miatt.

2010-ben a börtönbüntetés és egészségi problémái miatt felhagyott a droghasználattal. De állapota folyamatosan romlott, életveszélyes tüdőgyulladás miatt hónapokig kezelték, egy ideig kómában volt és egy gégemetszésen is átesett.

A sztár halálhíre megdöbbentette az embereket. „Nagyon feldúlt vagyok, mert szerettem őt. Annyira lágy volt a zenéje és ő maga pedig mesés” – mondta Lynette Kysil nyugdíjas.

A tajvani homoszexuálisok is George Michaelre emlékeztek. Eredetileg azért gyűltek össze, hogy az azonos neműek házasodásáért álljanak ki.

„Úgy vélem, hogy ő nagyon bátor ember volt, aki mindig őszinte volt magához, gyönyörű volt és jóképű. Amikor hallottam, hogy elment, nagyon szomorú lettem, mert a világ egy újabb olyan embert veszített, aki bátran fejezte ki magát” – mondta Kao Shu-lei emlékező.

George Michael nemcsak életmódjával, hanem jótékonyságával is felhívta magára a figyelmet, az egyik kampányban például több mint 30 millió dollárt segített összegyűjteni halálos beteg gyermekek kezelésére.

„Ő nagyon különleges ikonja a meleg közösségnek és nagyon lenyűgöző pályát tudhat magáénak. Szerintem nagyon izgalmas életet élt és semmit sem hagyott befejezetlenül. Úgy vélem, hogy boldogan hagyta itt a világot” – mondta egy névtelen emlékező.

2016-ban George Michael mellett David Bowie, Prince, Leonard Cohen és Rick Parfitt, a status quo brit rockzenekar gitárosa is távozott.

„Rosszul érzem magam, mert ez meglepetés volt, csak most láttam, mit történt, nagyon szerettem őt, mint előadót. Sokkolva vagyok, mert egy újabb művész, aki az idén elment. A 2016-os évet el kell felejteni a művészek szempontjából” – Alfrado Lago.

Részvétét fejezte ki mások mellett Sir Elton John és Madonna is, George Michael londoni házánál hívei gyertyagyújtással emlékeznek rá.