Szigorítja a külföldiek munkavállalását Ausztrália. Első körben ausztrál állampolgárokkal töltenék be a hiányszakmákat, aztán jobb nyelvtudást és szakmai tapasztalatot követelnek majd.

Szigorítja az ideiglenes munkavállalást Ausztrália. A szigetország eltörli a külföldiek körében népszerű ideiglenes munkavállalási vízumot, és helyére új rendszert vezet be. A munkavállaláshoz a jövőben magas szintű angol nyelvtudás és tapasztalat szükséges. Az úgynevezett 457-es vízumot azért hozta létre a kormány, hogy a hiányszakmákat is betöltsék. A vízum azt is megengedte, hogy a munkavállaló a családját is Ausztráliába vigye. A vízumot jelenleg 95 000 ember használja, a kormány által kitalált új engedély viszont csak 200 embernek lenne jó.

„Ez Ausztrália érdekeiről szól, az ausztrál munkahelyekről. Az ausztrál gazdaság növekedéséről, hogy a családok elérhessék az álmaikat, hogy az ausztrál cégek befektethessenek. A szigorítás a nemzeti érdeket szolgálja, csak akkor lehet külföldi munkaerőt alkalmazni, ha nincs helyben munkavállaló” – mondta Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnök.

A miniszterelnök visszautasította azokat a vádakat, miszerint a vízum eltörlését a szélsőjobboldali pártok kezdeményezték.