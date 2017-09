Százezrek menekülnek Mianmarból

Több mint 270 ezer üldözött mianmari muszlim él menekülttáborokban – közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. A két hete megindult menekülthullámot már egyre nehezebben tudja fogadni a világ egyik legszegényebb országaként számon tartott Banglades. A muszlim kisebbség mellett több országban is tüntettek, Mianmar legismertebb politikusának közbelépését pedig Nobel-békedíjasok sürgetik.

Most is tömegek tartanak a mianmari–bangladesi határ felé. A rohingja etnikum csoportjai a lakhelyükön, az észak-mianmari Rakhine államban őket érő erőszakhullám miatt kerekedtek fel. A hullám két hete erősödött fel, amikor rohingja fegyveresek megtámadtak egy mianmari katonai őrhelyet. A hadsereg a rohingják által lakott falvakat ostromolta meg válaszul, a harcokban csaknem 400-an haltak meg.

A határ menti bangladesi településeken először ételt és vizet kapnak, majd táborokba szállítják őket.

„Az utóbbi öt-hat napban mintegy 60 ezer rohingja érkezett a térségünkbe. Szeretnénk étellel segíteni őket humanitárius alapon, mivel éheznek. A kormánytól utasítást kaptunk, hogy először adjunk nekik enni, aztán szervezzünk nekik járműveket, hogy elszállíthassuk őket a kijelölt tartózkodási helyükre” – mondta az egyik falu elöljárója.

A folyamatosan érkező menekültek többségét már nem tudják elhelyezni, van, ahol már sem enni, sem inni nem tudnak adni a rászorulóknak. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint már több mint negyedmillió mianmari muszlim kért menedéket Bangladesben.

„Szervezetünk megerősítette, hogy 270 ezer ember menekült Bangladesbe az augusztus 25-én Mianmarban kirobbant erőszak elől” – mondta Leonard Doyle, a Nemzetközi Migrációs Szervezet szóvivője.

Az eredetileg 1,1 milliós kisebbség eddig is megtűrt etnikumként élt Mianmar területén. Az amúgy számos népcsoportnak otthont adó országban a rohingják nem kapnak állampolgárságot sem, és annak ellenére, hogy nemzedékek óta élnek Mianmarban, még mindig bangladesi bevándorlónak tartják őket.

A rohingják üldözése ellen Ázsia több országában is tüntettek, demonstrációkat már nemcsak a muszlim államokban, de például Japánban is tartottak. A mianmari kormányfő, a Nobel-békedíjas Aun Szan Szu Kji közbelépését sürgette a Nobel-békedíj több más kitüntetettje, például a pakisztáni jogvédő, Malala Yousafzai és a száműzetésben élő dalai láma is.