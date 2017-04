Szanyi az EP-ben hordta le az Orbán-kormányt

A magyar nép Európa szolidaritásáért kiált a Közép-európai Egyetem bezárása miatt – mondta Szanyi Tibor.

Az Európai Parlament strasbourgi ülésén szégyenletesnek nevezte Orbán Viktor kormánya lépését, amellyel „az egész civil szektort is szétrombolja”.

„A hatalom flegma válasza ma az, hogy huszonnégy óra alatt fabrikál egy törvényt a gonoszsága legalizálására. Orbán Viktor, úgy is, mint Putyin és Erdogan leglelkesebb európai uniós követője, azonban nemcsak az oktatást rombolja, hanem ezzel párhuzamosan egy másik szégyenletes törvénnyel az egész magyar civil szektort is. A magyar nép most Európa szolidaritásáért kiált” – fogalmazott Szanyi Tibor.

