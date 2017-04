Gazdasági szankciókra készül az Egyesült Államok Szíria ellen – jelentette be az amerikai pénzügyminiszter.

Washington ebben a formában is meg kívánja torolni, hogy szerinte a szír hadsereg kedden vegyi fegyvert vetett be a civil lakosság ellen. Az USA szankcióival mindenkit el akar rettenteni attól, hogy Szíriával üzleteljen.

hirdetés

Az Egyesült Államok péntek hajnalban légicsapásokat is intézett egy szír légi támaszpont ellen – helyi híradások szerint a támadásban tíz ember, köztük négy gyerek is meghalt. Egy amerikai védelmi tisztségviselő szerint a támadás egyedi akció volt, ugyanakkor az amerikai ENSZ-nagykövet szerint készek a további cselekvésre is Szíriában.