„Súlyos vereséget szenvedett Orbán Viktor”

A magyar-szlovák kezdeményezés elutasításáról ír a külföldi sajtó. Ausztria sem teljesíti az uniós kvótákat. Egy brit lap szerint a bírósági ítélet Európa migráció ügyében mutatott megosztottságára mutat rá.

Súlyos vereséget szenvedett Magyarország jobboldali-konzervatív miniszterelnöke, Orbán Viktor – írja a Die Welt, miután az Európai Bíróság elutasította Magyarország és Szlovákia keresetét a menekültkvóta-ügyben. A német konzervatív lap emlékeztet arra, hogy a magyar kormányfő már többször összeveszett más uniós tagállamokkal és az Európai Bizottsággal a menekültkérdés miatt. Amennyiben Magyarország, Szlovákia vagy más uniós tagországok továbbra sem hajlandók menekülteket befogadni, akkor súlyos pénzbüntetést kaphatnak az Európai Bizottságtól – jegyzi meg a Die Welt.

Igazi csatát akar kezdeni Magyarország az uniós menekültkvóták ellen – ezzel a címmel számol be a Die Presse az Európai Bíróság döntéséről. Az osztrák lap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert idézi, hozzátéve, hogy a kormány minden jogorvoslati lehetőséget igénybe fog venni a betelepítések megakadályozására. A szerző azonban emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Bírósága az EU legfelső igazságszolgáltatási szerve, amelynek ítélete ellen nem lehet fellebbezni. A lap szerint a bíróság ítélete várható volt, ellenkező esetben ugyanis érvényét vesztené az egész menekültelosztási rendszer. Igaz, egyelőre Ausztria sem teljesítette a kvótákat: az elosztási mechanizmus keretében mindössze 15 személyt fogadott be az előirányzott 1953-ból – írja a Die Presse.

Az Európai Unió Bíróságának ítélete brutálisan felfedte Európa megosztottságát a migráció ügyében – ezzel a címmel közölt cikket a Daily Telegraph. A brit konzervatív lap emlékeztet arra, hogy Magyarország és Szlovákia mellett más keleti tagállamok is ellenzik a kötelező kvótákat, az Európai Bizottság, Görögország, Olaszország, Németország, Svédország és több más ország viszont támogatja. Az Európai Unió Bíróságának ítélete szerint most mindenkinek, tehát a kvótát elvető tagországoknak is be kell fogadniuk menekülteket. A Daily Telegraph szerint Magyarország most vereséget szenvedett, Orbán Viktor és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökének kapcsolata pedig egyre haragosabb.

