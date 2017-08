Sorra hallgattatják el a kritikus médiumokat

Már 49 rádió- és tévécsatornát tiltott be az idén a venezuelai kormány, közölte a dél-amerikai ország legfőbb újságíró-szervezete.

A napokban két újabb rádió működési engedélyét vonták be, és felszólították őket, hogy szüntessék be az adásukat. A betiltott médiumok között 30 éves múltú rádiók, valamint külföldi tévécsatornák is vannak.

Áprilisban egy kolumbiai és egy argentin csatorna, februárban pedig az amerikai CNN hírtévé spanyol nyelvű adása esett a cenzúra áldozatául. Utóbbit Nicolas Maduro venezuelai elnök háborús propagandával vádolta meg.

Az újságíró-szervezet szerint az elnök szisztematikusan megfojt minden olyan csatornát, amely helyt ad a bírálatoknak és az elégedetlenségnek.