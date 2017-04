Sorossal egyeztetnek a lex CEU-ról Brüsszelben

Soros Györggyel egyeztet jövő csütörtökön a lex CEU-ról az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Parlament szerdán vitatja meg plenáris ülésén a magyarországi helyzetet.

Jean-Claude Juncker Brüsszelben fogadja a Közép-európai Egyetemet létrehozó milliárdost – a találkozót a testület szóvivője jelentette be egy sajtótájékoztatón. Korábban a bizottság vezető szóvivője beszélt arról, hogy a Fidesz indulását is pénzelő tőzsdespekulánssal Frans Timmermans alelnök és két másik uniós biztos is találkozik, hogy megvitassák a magyar felsőoktatási törvény módosítását. Az Európai Parlament egy nappal korábban, szerdán vitatja meg plenáris ülésén a magyarországi helyzetet.

„Azért fogadja, hogy megvitassa a magyarországi fejleményeket. Úgy gondolom, tudják, hogy a bizottság április 12-én megvitatta a jogi lépéseket Magyarországgal kapcsolatban, számos ügyet érintettek. Ezúttal lehetőségük lesz ezeknek a megvitatására. De Timmermans első alelnök, Katainen alelnök és Jzurova biztos is találkozik Soros Györggyel” – ismertette Mina Andreeva, a bizottság szóvivője.