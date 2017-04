Sorosozással válaszolt a kormány a normakontrollra

Soros Györggyel egyeztet jövő csütörtökön a lex CEU-ról az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Parlament szerdán vitatja meg plenáris ülésén a magyarországi helyzetet. Eközben az LMP benyújtotta az ellenzéki képviselők utólagos alkotmánybírósági normakontroll iráni kérelmét.

Jean-Claude Juncker Brüsszelben fogadja a Közép-európai Egyetemet létrehozó milliárdost – a találkozót a testület szóvivője jelentette be sajtótájékoztatón. Korábban a bizottság vezető szóvivője beszélt arról, hogy a Fidesz indulását is pénzelő tőzsdespekulánssal Frans Timmermans alelnök és két biztos is találkozik, hogy megvitassák a magyar felsőoktatási törvény módosítását.

„Azért fogadja, hogy megvitassa a magyarországi fejleményeket. Úgy gondolom, tudják, hogy a bizottság április 12-én megvitatta a jogi lépéseket Magyarországgal kapcsolatban, számos ügyet érintettek. Ezúttal lehetőségük lesz ezeknek a megvitatására. Timmermans első alelnök, Katainen alelnök és Jourová biztos is találkozik Soros Györggyel” – ismertette Mina Andreeva, a bizottság szóvivője.

Az Európai Parlament egy nappal korábban, szerdán vitatja meg plenáris ülésén a magyarországi helyzetet.

Eközben személyesen kézbesítette az ellenzéki képviselők utólagos alkotmánybírósági normakontroll iráni kérelmét az LMP társelnöke. Szél Bernadett szerint a kormány mára egyedül maradt a lex CEU ügyében. „Azt látjuk, hogy jogászok és jogtudósok az elmúlt időszakban kiálltak azért, mert a lex CEU – ahogy ezt szokták hívni – alkotmányellenes. Mi úgy gondoljuk, hogy ehhez a véleményhez semmi kétség nem fér. Azoknak a nyilatkozóknak a személye és szakmaisága, akik ezzel kapcsolatban elmondták a véleményüket, teljes mértékben megkérdőjelezhetetlen” – jelentette ki a politikus.

Az ellenzéki pártok általános állapotát mutatja az összeborulás – véli az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. Rétvári Bence azt mondta, hogy a pártok nem azokat a témákat igyekeznek fölkarolni, amelyek a hétköznapi emberek számára fontosak. „Csak egy ember, Soros György, egy multimilliárdos amerikai ember érdeke volt az, ami összerántotta a Jobbiktól az MSZP-ig, Gyurcsány Ferenctől Vona Gáborig az összes képviselőt. Ez jellemzi az ellenzék állapotát, hogy nem az emberek kérdéseivel foglalkoznak, hanem Soros György ügyeivel.”

Sorosozással folytatta az Igazságügyi Minisztérium államtitkára is. Völner Pál csodálkozott, hogy az ellenzék csatlakozott a Soros-szervezetek vagy a Soros által támogatott politikai formációk sorához. „Ha jogilag nézem, természetesen alkotmánybírósági beadványnak nincs akadálya. Bízunk abban, hogy az alkotmánybírósági próbát is kiállja ez a törvénytervezet, hiszen nem arról van szó, hogy bárminek a működését akadályoznánk, hanem különböző privilégiumoknak a visszavételéről, amelyre volt öt év felkészülni. Mindenki tudta, hogy el fog érkezni ez a pillanat” – fogalmazott Völner.