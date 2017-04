„Soros tökéletes célpont”

A lex CEU-val foglalkozik a külföldi sajtó is, több vezető napilap szerint a kormány politikai okokból záratná be az egyetemet.

Címoldalán számolt be a BBC internetes oldala a CEU melletti tüntetésről. A brit közszolgálati tv hírportálja kiemelte, hogy Magyarország egyik legjobb egyetemének ellehetetlenítéséről van szó. Megemlítik, hogy nem csak diákok, de sok család, közép- illetve nyugdíjas korú ember is együtt vonult a demonstrálókkal. A BBC hozzáteszi, hogy a rendszerváltás idején Orbán Viktor is Soros György pénzén tanult.

hirdetés

A kormánynak mindig kell valaki, aki ellen harcolhat, és Soros György a tökéletes célpont – idézi a tüntetés egyik szervezőjét a France 24 angol nyelvű francia híroldal. Emlékeztetnek, hogy az amerikai kormány, az Európai Unió és világszerte több száz elismert tudós is tiltakozott a CEU ellehetetlenítése ellen. A magyar származású milliárdos a nyílt társadalomban hisz, ami szöges ellentétben áll Orbán Viktor nézeteivel – tette hozzá a francia hírportál.

A Financial Times neves brit és amerikai professzorok nyílt levelét közölte a CEU melletti tüntetést követő órákban. A Harvard Egyetem, a London Scool of Economics és a University College London professzorai szerint ez az első eset a huszonegyedik században, hogy egy európai kormány politikai okokból bezáratna egy jól működő egyetemet. A magyar kormánytól a törvény visszavonását, az európai vezetőktől pedig az intézkedés súlyának megértését kérik.

hirdetés