Sokesélyes a francia elnökválasztás

Békés tüntetés, majd összecsapás a rendőrökkel – a francia szakszervezetek így melegítettek a vasárnapi elnökválasztásra. Szerintük mindegy, ki nyer, a kisemberekért egyik politikus sem áll ki, ezért ők mindenkit egyformán kritizálnak.

„Ha szavazunk, ha nem, és bárkire is szavazunk, tudjuk, hogy a kockázatot továbbra is az utca népe viseli majd. Mozgósítanunk kell, mert Fillon, Macron vagy Le Pen programjában is lesz mi ellen harcolni; mindig kevesebb jut majd azoknak, akik a társadalom alsó részén vannak, akik máris félnek, akik már Hollande alatt is szenvedtek. Tőle nem vártunk sokat, de még azt is alulmúlta” – mondta Marien, a tüntető tanárnő, aki azt is leszögezte, azért vannak az utcán, hogy elmondják, nem akarják, hogy ez megismétlődjön. Szó szerint megismétlődni biztosan nem fog: a francia ötödik köztársaság történetében most először nem indul az elnökválasztáson a hivatalban lévő államfő, a rendkívül népszerűtlen Francois Hollande – erre egyébként hatvan éve nem volt példa Franciaországban.

hirdetés

A tengerentúli francia területeken, így Francia Guyanában is szombaton rendezték a voksolást. Franciaországban vasárnap reggel nyolckor nyitottak a szavazófülkék. Négy jelölt is esélyes arra, hogy bejusson a május hetedikei második körbe, ahol már csak a két legtöbb szavazatot elnyerő politikus közül választhatnak a franciák. A legutóbbi felmérések a volt szocialista, most függetlenként induló Emmanuel Macront és a radikális jobboldali Marine Le Pent várják az élre.

A nacionalista Nemzeti Front bevándorlásellenes jelöltje még az arab származású francia állampolgárok egy részét is meg tudta szólítani. „Gyakorló muszlim vagyok, és Marine Le Pennek igaza van abban, hogy elítéli a fundamentalizmust, mert a fundamentalisták szennyezik a mindennapjainkat. De én nem félek, és arra kérem az arab barátaimat, hogy szavazzanak Marine Le Penre, és néhány hónapon belül boldogok lesznek, mert ő értünk is tisztogatni fog majd” – vélekedett Ahmed Hamrouni arab származású Le Pen-szimpatizáns.

Az első, nem hivatalos eredmények este 8 óra után várhatók.

hirdetés