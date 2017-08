Rövid karrierje volt Trump sajtósának

Donald Trump tíz nap után kirúgta a sajtósát az ellentmondásos interjúk miatt. Anthony Scaramucci a Fehér Ház kommunikációs vezetője volt, mégis nyíltan támadta az elnöki hivatal korábbi kabinetfőnökét és Trump stratégiai tanácsadóját is, ezért kellett távoznia. A volt kabinetfőnökét egyébként szintén hétfőn menesztette Trump.

Az amerikai elnök sajtósa, azaz kommunikációs vezetője, Anthony Scaramucci a legelső sajtótájékoztatóján, július 21-én. Tíz nappal később már nem ő állt a pódiumon.

„Az elnök úr úgy érezte, hogy Anthony megjegyzései nem összeegyeztethetőek a kormányzatban betöltött pozíciójával, és ezért távoznia kell, ezért hozta meg az elnök úr ezt a döntést” – kommentálta Sarah Huckabee Sanders elnöki szóvivő.Scaramucci azzal verte ki a biztosítékot, hogy saját kollégáit támadta. Trump kabinetfőnökét, Rence Prebiust a sajtóban gyanúsította meg, hogy titkos információkat szivárogtat, és az elnök stratégiai tanácsadóját, Steve Bannont is alkalmatlannak nevezte. A nyilvános gyanúsítgatás valószínűleg nem volt alaptalan, mert vele egy napon Trump Rence Prebius kabinetfőnököt is menesztette. Az utódja az eddigi belbiztonsági miniszter.„Most iktattuk be John Kelly tábornok urat. Nincs kétségem afelől, hogy nagyszerű munkát fog végezni, ahogy eddig miniszterként is. Nagyon ellentmondásos dolgokról tudott dönteni ellentmondást nem tűrően, mégsem vált megosztó személyiséggé, ami elképesztő” – lelkendezett Trump, aki egyébként a Twitteren annyival kommentálta a kirúgásokat, hogy jó kis nap volt.Az amerikai sajtó szerint viszont a személycserék teljes káoszhoz vezettek. Az Economist névtelen forrása szerint Jared Kushner, Trump veje egy privát beszélgetésen azt mondta, mindenki azt hiszi, hogy az amerikai kormányzat összecsapott az oroszokkal, pedig jelenleg legfeljebb saját magukkal tudnak harcolni és még az amerikai államokra se tudnak nyomást gyakorolni, nemhogy Putyinra.