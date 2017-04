Robbantás a szentpétervári metróban

Egymás után több robbanás volt a szentpétervári metróban, az első jelentések szerint tíz ember halt meg és ötvenen megsebesültek.

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a szerelvények ajtajai kirobbantak. A hatóságok nyolc állomást zártak le a város központjában. Az állami hírügynökség szerint már egy másik robbanószerkezetet is találtak.

Vlagyimir Putyin is épp Szentpéterváron van, egy előre tervezett látogatáson. Az orosz elnök szerint jelenleg is dolgoznak a támadás körülményeinek a megállapításán, és nem zárják ki, hogy terrorcselekmény történt.

A CNN-nek nyilatkozó szakértő szerint a robbantás az Oroszország elleni iszlamista összefogás része lehet.

„Oroszország történetében már sok iszlamista támadás volt, akik többségében a Kaukázusból, Csecsenföldről származnak. Itt az elmúlt másfél évtizedben több véres háború is volt, és a csecsen nacionalisták továbbra is független államért harcolnak. Az orosz elnyomás miatt viszont ez mára egy sokkal általánosabb, Oroszország-elleni nemzetközi iszlamista összefogássá vált. Oroszország déli részén ezért tulajdonképpen rendszeresen vannak támadások, de sokkal ritkább, hogy északi városokban is sikeres merényletet tudnak végrehajtani” – mondta Matthew Chance.

A Hír Televíziónak nyilatkozó szakértő szerint azért nem Moszkvában történt a támadás, mert ott nehezebb lett volna kivitelezni.