Robbanás a londoni metróban

Robbanás történt egy metrókocsiban London nyugati részén, a Parsons Green nevű megállónál. A rendőrség egyelőre nem jelentette ki, hogy terrortámadás történt, az esetre incidensként hivatkoznak a hivatalos közlések.

Lapértesülés szerint egy fehér doboz robbant fel, és több ember arca megégett.

A Twitteren megjelent fotók szerint a metrókocsiban valamilyen vödör robbanhatott fel.

Többen is megégtek, megsérültek a robbanásban, ám az a fotón is látható, hogy nem lehetett nagy erejű a detonáció, hiszen a metrókocsi láthatóan nem sérült meg. A robbanás után azonnal kinyíltak a metró ajtajai, és az utasok pánikolva rohantak a kijáratok felé - a közösségi médiában megjelent posztok szerint ekkor is többen megsérültek. A BBC úgy tudja, egy nő az arcán és a lábán is megégett, őt a mentők kórházba szállították.

A rendőrség egyelőre nem jelentette ki, hogy terrortámadás történt, az esetre incidensként hivatkoznak a hivatalos közlések. A Metropolitan Police közölte: tisztában vannak vele, mik jelennek meg a közösségi médiában az esetről, ám ők csak akkor adnak ki bővebb tájékoztatást, ha pontos információkkal rendelkeznek a körülményekről. A terrorelhárítás nagy erőkkel vizsgálja a történteket.

Boris Johnson arra kérte a londoniakat, mindenki maradjon nyugodt, és folytassa a napi rutinját – már amennyire ez lehetséges. A brit külügyminiszter a Sky News-nak azt is elmondta, nincs sok információja a történtekről, de fontosnak tartja, hogy ilyenkor még ne kezdjen senki spekulációkba. A hatóságok bővebb tájékoztatást fognak adni, amint több információjuk lesz – tette hozzá.

Parson’s Green megálló London nyugati részén, Fulhamben található, a Chelsea futballcsapat stadionjának közvetlen közelében.