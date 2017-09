Rengeteg áldozata van a földrengésnek

Már legkevesebb 230 halálos áldozatot követelt a keddi mexikói földrengés. Az országban háromnapos nemzeti gyászt hirdettek.

Katasztrófavédők tizenkét órája próbálnak kiszabadítani egy lányt egy részben összedőlt iskolából Mexikóvárosban. A mentőalakulatok lassan haladtak, először egy fából készült ideiglenes állványt kellett építeniük, hogy a már kitakarított járatra ne omoljanak rá a romok.

„Hihetetlen volt az emberek reakciója: élelmet, vizet hoztak. Azonnal jött a segítség azoknak, akik valamiben szükséget szenvedtek, és teljes volt a szolidaritás. Az emberek nagyon aggódnak a gyermekért. Várunk, és holnap is várni fogunk” – mondta egy helyi lakos, Mireya López.

Estére a hírek már arról szóltak, hogy a romok alá rekedt kislány nincs egyedül. Két másik gyerek is vele van. Kötéllel juttattak nekik vizet a katasztrófavédők a romok között.

„Megmondta a nevét, emellett azt is közölte, hogy két másik gyerek is van vele, és lát még testeket. Nem tudjuk, hogy a többiek élnek-e. Három másik gyereket hallottunk, és három másik testet látunk a kamerán, de most csak ennyit tudunk” – közölte az egyik mentős, Rodolfo Ruvalcaba.

Tizenkét órányi erőfeszítés után a mentők új járatot kerestek a gyerekekhez. Nem sokkal később por szállt fel, a törmelék, egy része ugyanis beomlott. A helyszínen ekkor téves földrengésriasztás szólalt meg. Mindezt élő adásban közvetítette a televízió.

„Megszólalt a földrengésjelző. Nagy a fejetlenség, arra kértek, hogy hagyjuk el a helyszínt. Megpróbálom elérni a katonaságot és a haditengerészetet, hogy megtudjuk, mi történik és hogy az emberek nyugodtak maradjanak” – mondta az egyik mexikói tévé riportere.

A mexikói elnök közben arról beszélt, hogy még mindig a túlélők keresése az elsődleges.

„Harminchat órával ezelőtt a kormány és a társadalom az ország déli és középső részét sújtó földrengés által okozott vészhelyzettel szembesült. Az elsődleges az életek mentése és a rászorulók egészségügyi ellátása. Eddig több mint ötven embert mentettek ki élve a romok alól Mexikóvárosban. A katasztrófavédők és mentőalakulatok azon dolgoznak, hogy megtalálják és megmentsék azokat, akiket eltűntnek nyilvánítottak Pueblában és Mexikóvárosban” – nyilatkozta Enrique Pena Nieto.

A mexikói földrengésben több mint kétszáz ember vesztette életét, száznál is több ház rongálódott meg.