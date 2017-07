Rekordszámú iszlamista Németországban

Történelmi csúcsra emelkedett Németországban a közveszélyes iszlamisták száma. A német alkotmányvédelmi hivatal beszámolója szerint az országban nemhogy csökkenni fog a jövőben, hanem növekszik a terrorveszély.

Tavaly Németországban öt terrortámadást hajtottak végre. A szövetségi alkotmányvédelmi hivatal szerint minden korábbinál magasabbra emelkedett a közveszélyes iszlamisták száma.

„Az iszlám szintéren belül változás érzékelhető a még erőszakosabb, dzsihadista mozgalom felé. Jelenleg Németországban úgy 680 emberről tudunk, akik lehetséges veszélyt jelentenek. Ez több, mint bármikor volt” – ismertette Thomas de Maiziere belügyminiszter.

2016-ban huszonnégyezer iszlamista élt Németországban, közülük 9700 szalafista, az ő számuk 10 000 fölé emelkedett az idén. Az iszlamista hátterű erőszakos bűncselekmények elkövetői szinte mind közülük kerültek ki.



„A prognózisunk: nem látunk tiszta bizonyítékot arra, hogy a terrorveszély lehetősége csökkenne, inkább ennek ellentéte. Ha megnézzük a környező országok helyzetét és azokat az információkat, amelyeket a partnereinktől kaptunk, vannak arra utaló jelek, hogy a fenyegetettség erősebb lesz vagy legalábbis a jelenlegi szinten marad. Mint a többi nyugati nemzet, Németország is az Iszlám Állam és más terrorszervezetek ellensége. Mint ahogy azt már mondtam, ezért fel kell készülnünk további terrorista motivációjú támadásokra is” – mondta a német alkotmányvédelmi hivatal vezetője, Hans-Georg Maassen.



A szélsőjobboldalhoz köthetőt személyek száma történelmi csúcsra, 23 100-ra emelkedett, a legnagyobb csoportot a neonácik alkotják 5800 fővel. Jelentősen megnövekedett az idegenellenes erőszakos bűncselekmények száma is. Ezzel párhuzamosan a szélsőbaloldali csoportok száma is nőtt.