Rekordszámú hajléktalan él New Yorkban

Több mint nyolcvanéves csúcsra nőtt a hajléktalanok száma New Yorkban. Az amerikai metropoliszban mintegy hatvanezer ember kénytelen az utcán vagy menedékhelyeken élni. A polgármester most bejelentette, hogy öt éven belül kilencven új szállót nyitnak a krízis enyhítésére.

Az amerikai metropoliszban több mint hatvanezer embernek, köztük sok családnak nincs otthona.

A polgármester most bejelentette, hogy öt év alatt kilencven új menekültszállót akar nyitni a helyzetük javítására. Így összesen 360 épület kínál majd menedéket a rászorulóknak. Ezzel párhuzamosan a nem biztonságos kényszerszállásokat bezárják.

„Ha sikerül teljesítenünk a célunkat, és el tudjuk költöztetni az embereket az ilyen szállásokból, akkor 360 helyet zárunk be. Ehhez azonban kilencven új menedékhelyre lesz szükség. Új és jobb szállásokat kell teremtenünk, amelyek tisztábbak, biztonságosabbak, és meg kell szüntetnünk a régieket” – nyilatkozta Bill de Blasio. New York polgármestere azért is szorgalmazza a régi szállók bezárását, mert nemrég az egyikben meghalt két lány, amikor felrobbant egy bojler, egy másik szállón pedig halálra késeltek egy hajléktalan családot.

New Yorkban a nagy gazdasági válság, a harmincas évek óta nem volt annyi hajléktalan, mint most. Számuk az utóbbi tizenöt évben megkétszereződött. Az ő problémájukon szeretne most enyhíteni a polgármester.

„Ma még nem látom, hogy mi lesz ennek a vége. De ha mindent jól csinálunk, akkor sikerül fejlődést elérnünk. Nem fogok hazudni a New York-i embereknek, nem mondom azt, hogy látom az alagút végét. De azt tudom, hogyan tudunk javítani a dolgokon. Most szeretném megtörni az ördögi kört, mert az elmúlt évtizedekben rossz irányba mentek a dolgok” – tette hozzá a városvezető.

A demokrata polgármester 2021-re 2500-zal szeretné csökkenteni a hajléktalanok számát.

Bill de Blasio 2014 januárja óta irányítja a 8,5 millió lakosú metropoliszt, és jövőre is harcba akar szállni a posztért.